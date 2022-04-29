Чиновница из партии Путина пришла на траурный митинг в платье с надписью PARTY и придумала позорную отмазку

В Шебекино (Белгородская область) секретарь отделения "Единой России" Галина Шаповалова 26 апреля пришла на траурный митинг в память о жертвах Чернобыльской катастрофы в платье с мерцающей надписью PARTY, что в переводе с английского означает "вечеринка". На неуместный наряд чиновницы обратили внимание интернет-пользователи. После критики в сети женщина решила объясниться.

"Отмазка" Галина Шаповаловой стала еще более резонансной в соцсетях. По словам чиновницы, она посчитала, что английское слово на ее одежде переводится как "партия". Об этом сообщил официальный Telegram-канал "Единая Россия Белгородская область".

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Более того, как отметили в сообщении, пропагандистка является дипломированным специалистом в области иностранных языков. Каких именно – не уточнили.

Секретарь партии заявила, что не намеревалась оскорбить чьи-то чувства, а лишь хотела прийти на митинг в "патриотичном" наряде.

Учитывая общественный резонанс, Шаповалова пообещала впредь быть более щепетильной при выборе лука на подобные мероприятия.

Отметим, пропагандистская партия "Единая Россия" – это крупнейшая политическая партия РФ, которую 1 декабря 2001 года основали Путин, Шойгу, Лужков (бывший мэр Москвы) и Шаймиев (бывший президент Татарстана).

Как писал OBOZREVATEL ранее, австралийская певица кабаре вспомнила, как в 1985 году выступала на борту круизного лайнера "Александр Пушкин" и познакомилась там с 33-летним Владимиром Путиным. На тот момент будущий диктатор был рядовым сотрудником КГБ, однако уже тогда, по словам вокалистки, он ей показался "неприятным типом с каменным лицом", который никогда не улыбался и ни с кем не разговаривал. Подробнее о внешности и манере поведения молодого Путина – в нашем материале.