Можно отправлять фото! В сети вспомнили репортаж BBC News 2001 года, ошеломивший весь мир

Первые телефоны с камерами! Это было так давно, но доставило столько шока и одновременно удовольствие людям... Первые телефоны с камерой в Великобритании появились в начале 2000-х годов, а в честь такого технологического прогресса BBC News даже сняли репортаж о "сумасшедших" школьниках, которые массово "сидят" в телефонах, а не общаются со сверстниками.

"Производители телефонов никогда не ожидали, что это "взлетит". Подростки решили, что это способ поддерживать связь", – говорили журналисты в репортаже. Metro объясняет, что появились камеры на телефонах из-за того, что технологическая индустрия нуждалась в новых изменениях из-за низких продаж телефонов.

В репортаже изобразили подростков, массово посылавших сообщения, которых, кстати, в то время было примерно 15-20 штук в день. Для нынешней безумной жизни "в телефоне" это количество может быть отправлено всего за несколько минут.

Впоследствии зрителям продемонстрировали легендарную Nokia с камерой, из которой репортер сделал несколько снимков у Букингемского дворца, прежде чем эксперт рассказал о разработке.

Идея телефонов со встроенной камерой настолько легко прижилась, что в 2003 году их было продано больше, чем обычных цифровых камер. Впрочем, в сети репортаж вызвал волну ностальгии у людей.

"Так безумно слышать, что тогда 15-20 сообщений в день считалось немало", "2000 год навсегда останется для меня "будущим". Я не могу поверить, что мы прошли его более двух десятилетий назад", "Мне было 18, когда вышла этот репортаж. В то время я получил свою первую Nokia с камерой, она стоила около 300 фунтов стерлингов (14,4 тыс. гривен по нынешнему курсу) и я была самым крутым ребенком среди своих друзей" – писали люди под репортажем в YouTube.

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