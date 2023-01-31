''Бахмут любит Украину'': известный музыкант растрогал фотографиями граффити на руинах несокрушимого города

Певец и автор песен из Львова Максим Пташнык, во время войны выполняющий информационную миссию на передовой, поделился щемящими кадрами из Бахмута. Артист зафиксировал проукраинские граффити на стенах, от которых почти ничего не осталось.

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В надписях на руинах говорится, что горожане верят в ВСУ и любят родину. Трогательные фотографии Максим Пташнык разместил на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Наиболее поразительной украинцам показалась фотография разрушенного дома в Бахмуте, где когда-то работали магазины и пили кофе горожане.

По обе стороны от разбитых дверей виднеются надписи: "Бахмут любит Украину" и "С нами Бог и атаман Залужный". Ко второму граффити добавили изображение главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Судя по фото музыканта, в городе кое-где можно увидеть проукраинские послания: "Бахмут – это Украина".

Все они нарисованы на уничтоженных стенах городских построек. Некоторые из граффити, очевидно, создали на быструю руку, а другие рисовали долго.

В комментариях на странице в Instagram The Village Украина украинцы признались, что фотографии из Бахмута их растрогали.

"Сердце болит за родной город", "Мой родной город был так прекрасен", "Для кого-то это повседневный пост, который потеряется в ленте, а для кого-то – рана. Очень больно смотреть, как от родного города остаются лишь обломки прошлой жизни", "Стены свободной страны говорят правду", "Больно за каждый метр нашей земли", – говорится в сообщениях.

Ранее OBOZREVATEL писал, что сеть облетело фото желтой кухни из многоэтажного дома в Днепре, куда 14 января попала российская ракета, разрушив сотни квартир и унеся десятки человеческих жизней.

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