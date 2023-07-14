91-летняя бабушка на концерте Kozak System довела до слез эмоциональной речью: я видела все, но принципиально доживу до победы

На концерт украинской группы Kozak System в селе Краснополка Винницкой области пришла 91-летняя бабушка, поразившая участников коллектива и зрителей в сети своей эмоциональной речью. Женщина говорила о победе Украины, которую она ждет с нетерпением.

Видео дня

Слова жительницы Краснополки довели до слез украинцев, а ролик стал вирусным и набрал более 100 тысяч просмотров. Комментарии появились в TikTok-аккаунте звезд (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Не могла дождаться той минуточки, чтобы вас увидеть. Дети мои, цветы мои, кровинка моя. Мне 91 год и все равно вас встретила. Хоть и горе, но радость на сердце. Но Бог пошлет, чтобы мы радовались. Чтобы мы на нашей земле были счастливы", – сказала бабушка.

Ее выслушали и поддержали все участники группы, которые держали поклонницу за руку. Женщина не сомневается в победе Украины над оккупантами и хочет увидеть ее своими глазами.

"Сынок, мне 91 год. Я видела все, но я принципиально хочу дожить до победы над империей", – прицитировали ее музыканты.

В комментариях украинцы рассказали, что монолог героини видео довел их до слез, и поблагодарили артистов за то, что нашли время выслушать свою поклонницу и тепло ее встретили.

"Плачу. Так и будет. Победим", "Тронула до слез", "Светлый ум в таком возрасте. Желаю вам здоровья, милая дама", "В таком возрасте так эмоционально сказала", "За такие искренние и теплые слова слезы градом катятся", – написали в комментариях.

Ранее OBOZREVATEL писал, что 26-летний воин из Ровно, отправившийся на фронт, где потерял обе ноги, выступил в Калифорнии и поразил зрителей известного шоу. Подробнее – в нашем материале.