Лиля Ребрик крестила третью дочь и показала своих кумовьев: крестным папой стал известный ведущий. Фото

Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик окрестила третью дочь Аделину и показала своих кумовьев. Крестным маленькой девочки стал известный ведущий Анатолий Анатолич, а крестной – актриса и ведущая Ирина Хоменко.

Фото с события звезда телевидения разместила в Instagram. Она отметила, что собирает такие дни в сокровищницу своих счастливых воспоминаний. А крестины дочери стали уютным и семейным праздником.

"Такие дни, как этот, я забираю в копилку своих счастливых воспоминаний. Ибо счастье – это мгновение, когда испытывал полную гармонию и покой. Это – люди, которые были рядом. Это – весна, солнце и зелень вокруг. И чувствовать в темные времена Такой свет внутри – очень ценный. Это был очень теплый день. Очень уютный. Очень семейный. Очень наш день", – написала Ребрик.

Одежда семьи была в светлых цветах. Такого дресс-кода придерживались и кумовья Ребрик.

На мероприятии также присутствовали и две старшие дочери актрисы, одетые в одинаковые платья с их мамой. В частности, актриса выбрала наряд из светлого льна с вышитыми колосьями золотого цвета.

Напомним, Ребрик с мужем-хореографом Андреем Диким в третий раз стали родителями в марте 2024 года. Актриса сообщила о беременности не сразу. Украинцы узнали радостную новость в октябре прошлого года, но нашлись обвинившие артистку в рождении третьего ребенка ради "спасения" мужчины.

Телеведущая через три недели после родов вернулась на съемочную площадку. Подписчики спрашивали ее, как многодетная мама успевает делать все свои дела. Звезда заверила, что все не так легко, как кажется на экране. Уделять внимание трем дочерям, одна из которых совсем маленькая, сложнее, чем совмещать работу по воспитанию двух старших детей.

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