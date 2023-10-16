'Рожает, чтобы откосить мужа от армии': Лилия Ребрик неожиданно получила хейт из-за третьей беременности и ответила критикам

Известная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик, на днях объявившая о своей третьей беременности, неожиданно столкнулась с хейтом в свой адрес. Большинство фанатов, безусловно, порадовались за 42-летнюю звезду, однако нашлись и те, кто обвинил артистку в рождении третьего ребенка ради "спасения" мужа. Якобы хореограф Андрей Дикий после обретения статуса многодетного отца сможет "сбежать" за границу.

Ребрик терпеть такие громкие обвинения не стала и ответила недоброжелателям. На личной странице в Instagram она пристыдила хейтеров за их циничные мысли.

Так, под новостью о третьей беременности звезде пришлось читать следующие комментарии: "Вряд ли они останутся в Украине после рождения 3 ребенка. Только зачем это выставлять на показ?", "Классно откосил", "Что-то все начали активно беременеть третьим ребенком. Чего бы это", "А потом смогут всей семьей слинять заграницу. Удобно".

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Ребрик в свою очередь поинтересовалась у таких комментаторов, почему они вообще рассматривают ребенка как "инструмент достижения чего-либо".

"Люди, которые считают, что ребенка рожают, чтобы "откосить от армии" или уехать за границу, что с вами? Вы серьезно рассматриваете ребенка как инструмент достижения чего-либо? Вдумайтесь: вы в рождении ребенка видите выгоду! Вы по каким жизненным принципам вообще живете?" – эмоционально отреагировала телезвезда.

Артистка "удивила" хейтеров известием, что в их семье дети рождаются от любви, а не ради выгоды. Также Ребрик подчеркнула, что она с Диким воспитывает старших дочерей в Украине и уезжать никуда не собирается.

"Люди рожают детей, потому что любят друг друга! И чувствуют, что готовы рожать еще, потому что могут детей окружить любовью, заботой и воспитать их в крепкой счастливой семье. И да – в своей родной стране! И да – могут, потому что работают и налоги платят. А еще — может быть, люди давно мечтали о третьем ребенке? Представляю ваши комменты, если бы это с нами произошло лет через 5 или 7. Ах, тогда бы вы разошлись? А, знаете, бывает и такое, что и не планировали ребенка, а вселенная подарила это чудо. Что же что тогда делать, чтобы хейтерам угодить. Воспринимайте мир не через выгоду, а через сердце – с этого ракурса он гораздо интереснее", – высказалась Ребрик.

Напомним, у звезды сейчас две дочери – 11-летняя Диана и 5-летняя Полина. Ребрик рассказала, что о беременности узнала летом, находясь в Черновцах. Муж купил тест на беременность, который впоследствии показал две полоски.

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