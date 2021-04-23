10+ уморительных фото котов, которые "захватили власть" в магазинах

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Шоу
3 минуты
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Любимцы охраняют склад от грызунов

Страница в Twitter Bodegacats_ публикует фотографии котов, живущих в магазинах. Эти забавные животные чувствуют себя полноправными владельцами.

Хозяева маленьких продуктовых киосков нередко "нанимают" на работу котиков, чтобы они боролись с грызунами. Четвероногие за выполненную работу получают пищу и жилье. OBOZREVATEL собрал фото забавных пушистых охранников.

Маленький красавец поселился в продуктовом киоске.

Полосатый кот заигрывает с покупателями

Кот случайно уснул на работе.

Кот спит на весах в маркете

Красавец греется на солнышке.

Белоснежный котик охраняет коробки

Пушистик сидел в засаде, когда охотился на мышей.

Кот выглядывает из тайника

В магазине новая поставка курятины – кот хочет полакомиться.

Кот планирует обедать

Хозяин смастерил полочку для кота.

Кот сладко спит на своем месте

Котенок никому не дает забрать себя с тепленького места.

Котенок любит лежать на весах.

Этот отдел под строгим руководством пушистого администратора.

Кот руководит отделом напитков

Котик охотится на мышей.

Кот появился неожиданно.

Котик приглашает клиентов в магазин.

Котик лежит на жестяных банках с напитками

Кот заменил арбуз и прилег отдохнуть.

Пушистый арбузик на полке супермаркета

Котик поселился в магазине и отпугивает мышей.

Кот 5 лет живет в магазине

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