10+ уморительных фото котов, которые "захватили власть" в магазинах
Страница в Twitter Bodegacats_ публикует фотографии котов, живущих в магазинах. Эти забавные животные чувствуют себя полноправными владельцами.
Хозяева маленьких продуктовых киосков нередко "нанимают" на работу котиков, чтобы они боролись с грызунами. Четвероногие за выполненную работу получают пищу и жилье. OBOZREVATEL собрал фото забавных пушистых охранников.
Маленький красавец поселился в продуктовом киоске.
Кот случайно уснул на работе.
Красавец греется на солнышке.
Пушистик сидел в засаде, когда охотился на мышей.
В магазине новая поставка курятины – кот хочет полакомиться.
Хозяин смастерил полочку для кота.
Котенок никому не дает забрать себя с тепленького места.
Этот отдел под строгим руководством пушистого администратора.
Котик охотится на мышей.
Котик приглашает клиентов в магазин.
Кот заменил арбуз и прилег отдохнуть.
Котик поселился в магазине и отпугивает мышей.
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