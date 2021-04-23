10+ уморительных фото котов, которые "захватили власть" в магазинах

Страница в Twitter Bodegacats_ публикует фотографии котов, живущих в магазинах. Эти забавные животные чувствуют себя полноправными владельцами.

Хозяева маленьких продуктовых киосков нередко "нанимают" на работу котиков, чтобы они боролись с грызунами. Четвероногие за выполненную работу получают пищу и жилье. OBOZREVATEL собрал фото забавных пушистых охранников.

Маленький красавец поселился в продуктовом киоске.

Кот случайно уснул на работе.

Красавец греется на солнышке.

Пушистик сидел в засаде, когда охотился на мышей.

В магазине новая поставка курятины – кот хочет полакомиться.

Хозяин смастерил полочку для кота.

Котенок никому не дает забрать себя с тепленького места.

Этот отдел под строгим руководством пушистого администратора.

Котик охотится на мышей.

Котик приглашает клиентов в магазин.

Кот заменил арбуз и прилег отдохнуть.

Котик поселился в магазине и отпугивает мышей.

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