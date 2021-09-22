Котенок с инвалидностью стал звездой в сети, бегая на двух лапках. Видео
Котенок, у которого паралич нижних конечностей, стал звездой социальной сети TikTok после того, как опубликовали ролик, где он быстро передвигается по дому на двух лапках. Видео посмотрели более 18 миллионов пользователей.
Соответствующие кадры разместили на странице в TikTok (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца). Милое животное затронуло души пользователей сети.
В ролике видно, как парализованный котенок быстро бегает на двух лапках по дому, несмотря на все трудности. Хозяин животного написал: "Мой котенок парализован, работают только передние лапы, но это его не останавливает".
Удивительно, но видно, как котенок использует только передние лапы, чтобы быстрее добраться до миски с едой.
Ролик с котенком стал вирусным в сети и его уже посмотрели более 18 миллионов человек, а лайкнули – более 3 млн пользователей. В комментариях все восхищаются животным.
"Он передвигается быстрее кошек с 4 рабочими лапками", "Бедный котенок, он очень сильный", "Боже, какой он милый", – пишут люди.
Напомним: ранее кот-шотландец по кличке Скай стал настоящей звездой интернета после того, как появился в кадре в крохотных солнцезащитных очках и яркой одежде, а также удивил людей своими "трюками". Юзеры пишут в комментариях, что "перед крутостью животного очень сложно устоять".
Как сообщал OBOZREVATEL:
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