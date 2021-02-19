Кот заплакал на камеру, когда остался один дома. Видео

В сети стало вирусным видео с домашним котом по кличке Фу Фу, который заплакал на камеру наблюдения спустя некоторое время после того, как его оставили дома.

Кот породы британская короткошерстная "пустил слезу", когда услышал голос хозяйки, г-жи Мэн, через кошачье приложение. Об этом сообщает Daily Mail (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Необычный инцидент произошел в Сучжоу, на востоке Китая. Хозяйка решила оставить питомца дома и не отдавать родителям на время отъезда, чтобы тот не отвык от нее и своего дома.

Госпожа Мэн оставила ему достаточно еды и воды перед поездкой и регулярно смотрела записи видеонаблюдения. Однажды она увидела просто "душераздирающую" сцену. Так, Фу Фу буквально замурчал со слезами на глазах, когда хозяйка позвала его через монитор.

В опубликованном ролике можно услышать, как хозяйка разговаривает с питомцем, спрашивает, скучает ли он по ней, а также обещает через несколько дней вернуться.

17-секундное видео набрало более 8 миллионов лайков в соцсетях и сделало Фу Фу знаменитым.

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