Кондратюк сравнил русскую культуру с порнографией и призвал запретить ее на государственном уровне

Украинский продюсер и шоумен Игорь Кондратюк сравнил русскую культуру и литературу с порнографией и призвал запретить ее в Украине на государственном уровне. По его словам, 24 февраля 2022 года культура РФ для нашей страны "обнулилась окончательно".

Продюсер убежден, что российский контент должен был быть забыт еще с марта 2014 года, но после победы это стоит сделать окончательно. Об этом Кондратюк написал на своей странице в Facebook.

"Снова мне в телеэфире задают вопрос: что делать с "русской культурой/литературой" в Украине после войны. Мой ответ (с марта 2014-го): забыть навсегда! Российская культура обнулилась для Украины 24 февраля окончательно", – указал он.

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Шоумен отметил, что украинская культура оказалась в разы более гуманистической и прогрессивной по сравнению с русской. В то же время он добавил, что творчество русских писателей, как и кино, театр и эстрада должны быть доступны исключительно для "собственного интимного пользования".

"Как порнография: имеете право смотреть/слушать/учить, но государство к этому не должно иметь никакого отношения", – заметил Кондратюк.

Продюсер также в очередной раз призвал украинцев сказать "нет" культуре государства-агрессора.

Напомним, что Кондратюк является автором петиции, призывающей запретить концерты в Украине звезд, которые поддерживали Россию. Обращение украинского продюсера на сайте ОП собрало 25 000 необходимых подписей за 20 дней.

В итоге на петицию отреагировал президент Владимир Зеленский. Глава украинского государства поручил доработать положения инициативы и проанализировать соблюдение закона "О гастрольных мероприятиях в Украине".

Как сообщал OBOZREVATEL, Игорь Кондратюк назвал диктатора Путина "маньяком с ядерным оружием", однако добавил, что оно находится в руках "нелепого дурака".