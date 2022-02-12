А кто сказал, что это была девушка, – DZIDZIO о первой любви и новых отношениях. Эксклюзивное интервью

Звезда украинского шоу-бизнеса и ведущий грандиозного проекта "Игры талантов" канала "Украина" DZIDZIO в откровенном интервью ко Дню влюбленных рассказал, какие подарки любит получать от девушек и готов ли сегодня к новым отношениям.

Расскажите нам, как отважились на новое амплуа – ведущего шоу "Игры талантов"?

Мне предложили, я запереживал и решил отказаться. Подумал, зачем мне такой стресс в нормальное время? Но впоследствии понял – так не интересно, ведь я люблю вызовы, потому пошел на это! К тому же мне как-то приснилось, что я должен вести крутое шоу, вот оно и пришло!

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Готовились как-нибудь?

Сразу сел за тексты, читал, учил и, честно скажу, невероятно переживал! Все новогодние праздники просидел с текстами. Знаете тот момент, когда все празднуют, а ты будто готовишься к экзамену и чем меньше времени удавалось этому уделить, тем больше переживал. Однако оказалось все не так сложно, как я себе это рисовал. Единственное, что сначала сбивало – чтение с суфлером. Я ведь до этого не имел такой практики. Сейчас будто все получается неплохо, скажу даже, что начинаю влюбляться в это дело. Очень интересно!

Не успели оправиться от новогодних праздников, как время готовиться к новым. Вы празднуете День святого Валентина? Могли бы вспомнить какие-нибудь интересные истории, связанные с праздником?

Дарил в школе девушке жевательную резинку "Love is…", после чего получил анкету, где 17-м вопросами было: "Кого ты любишь?" Написал, окропил духами, чтобы пахло все – такая история была. Из забавного – однажды пообещал, что из Польши привезу подарок, но на выходных магазины были закрыты – пришлось покупать в Украине. А все думали, что свитер из Польши.

Каким подарком вас можно удивить сейчас?

Можно сделать своими руками или приобрести какой-нибудь интересный пустячок. Дорогие подарки не совсем понимаю – откуда девушки должны брать деньги? Это мужчины должны делать такие сюрпризы.

Конечно, вы как артист привыкли подобные праздники проводить на сцене. Но ведь все мы люди, и праздник можем устроить в любой день. Если бы вам нужно было удивить девушку, какое свидание устроили бы?

Я знаю места, где вкусно готовят или же могу сам приготовить отличный ужин! Знаю, где продают красивые вещи и умею их выбирать. Что умею, то умею!

А вообще считаете себя романтиком?

Более грубым (улыбается). В Пьеро не играю! Напротив – дарю хорошее настроение, положительные эмоции. Лучше поведу девушку в хороший магазин. Кстати, я долго думал, почему в брендовых магазинах сидит куча мужчин? И понял – каждый мужчина реализует себя через женщину.

Помните первую любовь? Когда это произошло и чем девушка покорила ваше сердце?

А кто вам сказал, что это была девушка? Это была женщина, моя воспитательница – очень красивая. Но еще была няня и я чувствовал, что она ревнует к воспитательнице, потому часто бранила меня. Но это была настоящая первая любовь, которую я даже в песне описал! Ой, и с подушкой целовался, представляете, в 5 лет!

Сегодня на каких девушек обращаете внимание и можете влюбиться с первого взгляда?

Сегодня я отдыхаю, а когда отдохну – придет само по себе. Считаю, что не нужно ничего искать, потому что можешь найти не то, что нужно.