Каменских спародировала украинскую блогершу с 'конякою', которая прославляет жизнь в деревне

Известная украинская певица Настя Каменских (NK) спародировала блогера с Полтавщины Дашу Евтух, которая популяризирует жизни в деревне.

Соответствующее видео певица выложила в Tik-Tok, а блогер перепостили его в своем Instagram.

Добавим, что украинский блогер Даша Евтух, которая известна сельскими роликами в сети, начала покорять Instagram после того, как ее аккаунт в TikTok удалили. Девушка все так же снимает веселые видео о своей жизни – поет песни и показывает домашние хлопоты.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, страницу известного блогера Даши Евтух удалили в популярном приложении TikTok. Причина – за нарушение условий сообщества. На аккаунт был подписан 219 000 пользователей, а просмотров насчитывалось более 4 млн.