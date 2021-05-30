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Каменских спародировала украинскую блогершу с "конякою", которая прославляет жизнь в деревне
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Известная украинская певица Настя Каменских (NK) спародировала блогера с Полтавщины Дашу Евтух, которая популяризирует жизни в деревне.
Соответствующее видео певица выложила в Tik-Tok, а блогер перепостили его в своем Instagram.
Добавим, что украинский блогер Даша Евтух, которая известна сельскими роликами в сети, начала покорять Instagram после того, как ее аккаунт в TikTok удалили. Девушка все так же снимает веселые видео о своей жизни – поет песни и показывает домашние хлопоты.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, страницу известного блогера Даши Евтух удалили в популярном приложении TikTok. Причина – за нарушение условий сообщества. На аккаунт был подписан 219 000 пользователей, а просмотров насчитывалось более 4 млн.