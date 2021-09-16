Иван Марунич и Karta Svitu презентовали дебютный видеоклип

Трек "Квартира" группы Karta Svitu, фронтменом которой является Иван Марунич, получил экранизацию. В основе видеоряда – история отношений пары, где жизнь пролетает сквозь предметы и воспоминания.

О новом сингле рассказал сам артист. Он отметил, что группа получила много сообщений от поклонников о том, что песня им близка.

"У каждого были моменты разлуки, при которой оставалась надежда. И фраза "твоя зубная щетка стоит до сих пор около моей" откликнулась у многих. Однажды я позвонил старому товарищу режиссеру и сказал, что хочу снять клип на песню под названием "Квартира". Он еще не услышав самую песню, рассказал мне по телефону идею видео, которая идеально легла под трек. Как говорят, тогда клип уже был готов, оставалось только его снять", – отметил Марунич.

Видео дня

Режиссером и автором идеи стал Митя Шмурак, известный по работе с группами "Антитела", ТНМК, Артемом Пивоваровым, Jerry Heil и многими другими топовыми артистами.

"После первого прослушивания трека, я понял, что это должна быть нестандартная лавстори. Ведь каждый из нас при разрыве отношений сталкивался с тем, что бытовые, повседневные предметы важного для нас человека становятся дорогими. Осталось только вспомнить о необычном макро-объективе, который позволил нам полностью погрузится в бесконечный цикл, который рассказал историю главных героев песни", – отметил Шмурак.

Перед стартом клипа группу Karta Svitu поддержали старшие коллеги по сцене: Фоззи и Фагот из ТНМК, Олег Собчук из группы СКАЙ и новоиспеченная "холостячка" Злата Огневич записали специальное видео и благословили Ивана Марунича и команду на успехи в шоу-бизнесе.

Первое публичное выступление Karta Svitu состоялось летом-2021 на главной сцене Atlas Weekend. А уже 30 сентября команда сыграет свой первый сольный концерт в Киеве Caribbean Club.