Истоки из мотанки и 'Анатомия' любви: ТО-МА представила клип с украинскими мотивами

Популярная певица ТО-МА представила видео-работу на новый украинский сингл "Анатомия". В ярком видеоклипе она рассказала интересную и глубокую историю давней традиции – создания куклы-мотанки.

Новый клип ТО-МА обнародовала на своем YouTube канале 17 декабря. Всего за пару часов он собрал более 40 тысяч просмотров (чтобы посмотреть фото и видео, докролльте до конца страницы).

Песня "Анатомия" о любви к своим корням и самоидентификации. А еще – о любви и подлинном желании, которое имеет свойство сбываться, если веришь в него всем сердцем. Именно так охарактеризовала свою новую работу сама певица.

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"Моя новая работа - это об истоках. А еще, о любви и истинном желании, которое имеет свойство сбываться, когда веришь в него всем сердцем и оберегаешь. Я определенно помню детство, проведенное в городе Николаеве. Невероятной красоты сохранявшиеся вышиванки в сундуке моей тети и любимую куклу мотанку, сделанную для меня любящими руками моей бабушки – весь этот невероятный колорит мы постарались воспроизвести в музыке и видеоклипе", – комментирует ТО-МÁ.

Кукла мотанка является одним из самых популярных оберегов украинцев, впервые она была создана более 5 тысяч лет назад. В Украине верили, что в сделанной своими руками кукле живет дух рода, оберегающий семью от разных проблем и из поколения в поколение передает опыт и мудрость предков.

Каждая семья имела свой собственный способ изготовления куклы-мотанки, а передавалось это знание от матери к дочери. При этом создавали оберег без единого, только из самой ткани, обматывая соответствующие детали нитью. А мотать нить нужно было строго в одном направлении – по движению солнца. Считается, что такие движения символизируют жизнь и положительно заряжают оберег.

Именно такая история показана в видеоработе певицы ТО-МÁ. Клип на сингл "Анатомия" раскрывает всю сущность самого процесса создания мотанки.

Герои видео предстали в образах, в которых за основу взята вышиванка, они демонстрируют нежность, утонченность, грацию и красоту, присущие украинской культуре. Прикасаясь к мотанке, которую участники в клипе создают, они наделяют ее своими желаниями.

Таким образом, герои видео транслируют зрителю всю суть песни – внутренние стремления человека достигать желаемого. Совершить это поможет глубокое погружение в свои корни, именно там, зачерпнув силы и вдохновение, можно "правильно" смотать нити своей судьбы.

Помогли певице ТО-МÁ создать клип дизайнер и музыкант Жан Грицфельдт, модель Дарья Майстренко, блогер и певец Олег Машуковский, певица Мята, актер и блогер Богдан Шелудяк, модель и блоггер Саша Чистова.

Как сообщил OBOZREVATEL, ранее ТО-МÁ поделилась лайфхаками, как сохранить отношения и любовь в паре и презентовала клип на сингл "Любимый мой человек".