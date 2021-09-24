Певица ТО-МÁ презентовала клип и поделилась лайфхаками, как сохранить отношения. Видео

Популярная певица ТО-МÁ поделилась лайфхаками, как сохранить отношения и любовь в паре. Также она презентовала видеоработу на новый сингл "Любимый мой человек".

Клип артистки был опубликован на Youtube в пятницу, 24 сентября. В нем остро поднята тема доверия и истинной любви, которая не имеет временных рамок и ограничений (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Певица уверена, что исполняя такие чувственные песни и выпуская магические и с глубокой метафорой клипы, зритель ощущает, как артистка проживает подобное и в своей жизни.

Видео дня

Лайфхаки, которые помогают ТО-МÁ выстраивать доверительные отношения в жизни:

Помните про личное пространство , другими словами это ощущение полной безопасности, именно здесь рождается доверие. Уважайте друг друга, мнения другого человека, даже если вы очень не согласны с ним. Постарайтесь не контролировать действия другого, лучше увидьте себя и сделайте что-то для себя.

Будьте верны своему партнеру. А если перефразировать, то будьте верны себе, ведь однажды вы выбрали именно этого человека и это был ваш выбор. Вдруг, в вашей жизни случилось так, что вы чувствуете, что ваши отношения больше не приносят вам радость и счастье, лучше попробуйте поговорить друг с другом или запишитесь на консультацию к психологу.