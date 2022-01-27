Игры талантов: в Киеве начались съемки нового масштабного шоу

Украинские зрители уже в феврале увидят на телеэкранах адаптацию масштабного игрового шоу по популярному мировому формату The Game of Talents, который в нашей стране будет выходить под названием "Игры талантов". Съемки нового проекта уже стартовали в Киеве, где для этого построили одну из самых технологичных студий за всю историю украинского телевидения.

Об этом сообщила пресс-служба ТРК "Украина" – именно этот телеканал приобрел у компании FREMANTLE права на адаптацию проекта. Отмечается, что участниками шоу станут обычные украинцы и звезды шоубизнеса, которые будут пытаться угадать скрытые таланты людей, основываясь только на личных впечатлениях и хитрых подсказках.

Благодаря новому шоу зрители познакомятся с одаренными людьми, которые приедут со всего мира: Франции, Испании, Израиля, Эстонии, США, Дании, Германии, Канарских островов и многих других мест. Но больше всего невероятных талантов продемонстрируют украинцы – они покажут номера на грани человеческих способностей.

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"Главная ценность проекта "Игры талантов" – уникальные люди, имеющие какие-то нестандартные особенности – без страховки делают трюки на большой высоте, глотают огромные кинжалы, могут спокойно прожевывать и съесть лампочки. Наша сцена – место, где встретятся все стихии: и огонь, и вода, и воздух", – рассказал один из режиссеров-постановщиков проекта Герман Ненов.

Съемки 12 эпизодов проекта продлятся до середины февраля. В одном из павильонов Киева для этого построили специальную высокотехнологичную студию. Над ней, с начала разработки до момента реализации, специалисты работали 5 месяцев – только монтажные работы заняли около 3 недель.

Команда проекта провела специальные тесты отдельных элементов декорации для достижения визуального эффекта светопреломления в кадре. А главной гордостью украинской версии шоу стала огромная 10-тонная люстра, являющаяся не только визуальным, но и технологическим элементом проекта. Это уникальная разработка – в других странах, где существует адаптация The Game of Talents, такой нет.

"Технологию инженеры разрабатывали в течение нескольких месяцев, потому что сначала павильон просто не выдерживал такой большой нагрузки. Только на люстре расположено около 200 световых приборов, а всего в студии – около 600. Часть элементов мы заказывали из Европы, потому что в Украине просто не было такого количества необходимых материалов Один из значимых элементов студии – хрустальные призмы на люстре, которые изготавливали более месяца путем наложения различных фактур, чтобы достичь визуальной глубины и объемного красочного эффекта. Поскольку наши игроки должны угадать талант участника, то в момент знакомства люстра опущена и служит фоном, а когда интрига открывается – она поднимается и начинается номер. Совершенно точно могу сказать, что "Игры талантов" – это наиболее технологично оснащенное с инженерной точки зрения шоу в нашей стране. ", – рассказал режиссер-технолог проекта Алексей Жембровский.

40 процентов впечатляющих постановок проекта предполагают сложную цирковую оснастку, поэтому во время диалогов игроков с талантами внутри люстры будет проходить важная работа. Как в самой люстре, так и на сцене предусмотрены специальные крепежные системы для трюковых номеров. Несмотря на вес конструкции, 10-тонная люстра полностью поднимается на 6 метров всего за 18 секунд.

Напомним, что ведущим шоу "Игры талантов" стал мегапопулярный украинский певец DZIDZIO. А первым режиссером-постановщиком нового шоу стал Герман Ненов, известный своей работой с лучшими украинскими звездами.

Как сообщал OBOZREVATEL, телеканал "Украина" приобрел у компании FREMANTLE право на адаптацию масштабного игрового шоу The Game of Talents. В Украине проект будет выходить под названием "Игры талантов".