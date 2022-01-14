'Игры талантов': стало известно имя первого режиссера-постановщика нового шоу

Украинские зрители уже в феврале увидят на телеэкранах адаптацию масштабного игрового шоу по популярному мировому формату The Game of Talents, который в нашей стране будет выходить под названием "Игры талантов". Участниками нового проекта станут обычные украинцы и звезды шоу-бизнеса. Они испытают свою удачу в отгадывании скрытых талантов людей.

Об этом сообщили в ТРК "Украина", купивший у компании FREMANTLE права на адаптацию проекта. Телеканал также объявил имя первого режиссера-постановщика нового шоу.

Им стал Герман Ненов, известный своей работой с лучшими украинскими звездами, среди которых Оля Полякова, NK | Настя Каменских, Олег Винник, Наталья Могилевская, Ирина Билык, Злата Огневич, группы KAZKA, БЕZ ОБМЕЖЕНЬ и многие другие.

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Ненов занимается постановкой сольных шоу, концертных номеров, съемкой видеоклипов и креативным продюсированием в течение 7 лет.

В 2019 году Герман создал сразу два масштабных проекта для телеканала "Украина" – супер-шоу "Удивительные люди" по всемирно известному формату Brain, а также новогоднее шоу "Привет, 20-е!", в котором приняли участие около 30 любимых украинских артистов. И теперь режиссер задействует весь свой опыт и креативные идеи в новом развлекательном проекте.

"Главная фишка шоу – это наши участники. В первую очередь будем удивлять талантами. Но, конечно, вас ждет красивая, невероятная сцена. Каждая постановка имеет определенную технологическую особенность. Для некоторых номеров мы привозим специальных роботов – так, даже работы будут на сцене! В шоу мы будем использовать все самые прогрессивные технологии, существующие в нашей стране. А каждый талант участника для наших телезрителей станет мини-спектаклем" – коментує Герман Нєнов.

По словам Германа, зрители увидят много неожиданных и опасных трюков, которые заставят волноваться даже самых смелых и отважных людей.

"Наши герои будут выполнять номера на грани человеческих способностей. Ни в одном из проектов, с которыми я работал, не было такого количества сложных по технике безопасности постановок. Люди будут работать на высоте и в буквальном смысле будут рисковать жизнью. Для меня огромный вызов – таким образом продумать режиссуру номера, чтобы все одновременно сработало гармонично и главное безопасно, – говорит постановщик нового шоу канала "Украина".

Ранее ТРК "Украина" сообщал, что ведущим нового шоу стал мегапопулярный DZIDZIO.

Что будут делать участники шоу "Игры талантов"

Согласно правилам шоу, в каждом эпизоде соревнуются две команды телезрителей, им будут помогать украинские знаменитости.

Задача участников – руководствуясь логикой и интуицией, угадают, какими талантами обладают 12 незнакомцев.

Игра будет проходить в три раунда. За правильно угаданный талант команда получает денежный приз, сумма которого растет с каждым разом.

Успешно пройдя три раунда, счастливчики получат главный приз – 150 тысяч гривен.

Что известно о The Game of Talents

Развлекательный проект по формату Game of Talents компании Fremantle впервые вышел на телеэкраны в 2019 году, а через два года локальные версии шоу увидели зрители в США и многих странах Европы, среди которых Великобритания, Франция, Италия, Нидерланды, Бельгия и Швеция.

Украина стала десятой страной, готовящей адаптацию этого проекта.

Как сообщал OBOZREVATEL, телеканал "Украина" приобрел у компании FREMANTLE право на адаптацию масштабного игрового шоу The Game of Talents. В Украине проект будет выходить под названием "Игры талантов".