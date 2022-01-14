"Игры талантов": стало известно имя первого режиссера-постановщика нового шоу

Надежда Данищук
Шоу
3 минуты
137
'Игры талантов': стало известно имя первого режиссера-постановщика нового шоу

Украинские зрители уже в феврале увидят на телеэкранах адаптацию масштабного игрового шоу по популярному мировому формату The Game of Talents, который в нашей стране будет выходить под названием "Игры талантов". Участниками нового проекта станут обычные украинцы и звезды шоу-бизнеса. Они испытают свою удачу в отгадывании скрытых талантов людей.

Об этом сообщили в ТРК "Украина", купивший у компании FREMANTLE права на адаптацию проекта. Телеканал также объявил имя первого режиссера-постановщика нового шоу.

Им стал Герман Ненов, известный своей работой с лучшими украинскими звездами, среди которых Оля Полякова, NK | Настя Каменских, Олег Винник, Наталья Могилевская, Ирина Билык, Злата Огневич, группы KAZKA, БЕZ ОБМЕЖЕНЬ и многие другие.

Герман Ненов
Видео дня

Ненов занимается постановкой сольных шоу, концертных номеров, съемкой видеоклипов и креативным продюсированием в течение 7 лет.

В 2019 году Герман создал сразу два масштабных проекта для телеканала "Украина" – супер-шоу "Удивительные люди" по всемирно известному формату Brain, а также новогоднее шоу "Привет, 20-е!", в котором приняли участие около 30 любимых украинских артистов. И теперь режиссер задействует весь свой опыт и креативные идеи в новом развлекательном проекте.

"Главная фишка шоу – это наши участники. В первую очередь будем удивлять талантами. Но, конечно, вас ждет красивая, невероятная сцена. Каждая постановка имеет определенную технологическую особенность. Для некоторых номеров мы привозим специальных роботов – так, даже работы будут на сцене! В шоу мы будем использовать все самые прогрессивные технологии, существующие в нашей стране. А каждый талант участника для наших телезрителей станет мини-спектаклем" – коментує Герман Нєнов.

Герман Ненов привлечет весь свой опыт и креативные идеи в новом развлекательном проекте

По словам Германа, зрители увидят много неожиданных и опасных трюков, которые заставят волноваться даже самых смелых и отважных людей.

"Наши герои будут выполнять номера на грани человеческих способностей. Ни в одном из проектов, с которыми я работал, не было такого количества сложных по технике безопасности постановок. Люди будут работать на высоте и в буквальном смысле будут рисковать жизнью. Для меня огромный вызов – таким образом продумать режиссуру номера, чтобы все одновременно сработало гармонично и главное безопасно, – говорит постановщик нового шоу канала "Украина".

Ранее ТРК "Украина" сообщал, что ведущим нового шоу стал мегапопулярный DZIDZIO.

Кадр из The Game of Talents

Что будут делать участники шоу "Игры талантов"

Согласно правилам шоу, в каждом эпизоде соревнуются две команды телезрителей, им будут помогать украинские знаменитости.

Задача участников – руководствуясь логикой и интуицией, угадают, какими талантами обладают 12 незнакомцев.

Игра будет проходить в три раунда. За правильно угаданный талант команда получает денежный приз, сумма которого растет с каждым разом.

Успешно пройдя три раунда, счастливчики получат главный приз – 150 тысяч гривен.

Что известно о The Game of Talents

Развлекательный проект по формату Game of Talents компании Fremantle впервые вышел на телеэкраны в 2019 году, а через два года локальные версии шоу увидели зрители в США и многих странах Европы, среди которых Великобритания, Франция, Италия, Нидерланды, Бельгия и Швеция.

Украина стала десятой страной, готовящей адаптацию этого проекта.

Как сообщал OBOZREVATEL, телеканал "Украина" приобрел у компании FREMANTLE право на адаптацию масштабного игрового шоу The Game of Talents. В Украине проект будет выходить под названием "Игры талантов".

Обращение коллектива Obozrevatel
Украинашоу