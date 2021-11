Канал 'Украина' запускает шоу The Game of Talents

Телеканал "Украина" приобрел у компании FREMANTLE права на адаптацию масштабного игрового шоу - The Game of Talents. В Украине проект будет выходить под названием "Игры талантов".

Об этом говорится в пресс-релизе ООО "Медиа Группа Украина". Участниками нового проекта будут обычные украинцы и звезды шоу-бизнеса.

Они попытаются угадать скрытые таланты людей, основываясь только на личных впечатлениях и хитрых подсказках.

Развлекательный проект по формату The Game of Talents впервые вышел на телеэкраны в 2019 году, а уже два года спустя локальные версии шоу увидели зрители в США и многих странах Европы, среди которых Великобритания, Франция, Италия, Нидерланды, Бельгия и Швеция. Украина станет десятой страной, готовящей адаптацию этого проекта.

"Канал "Украина" продолжает целенаправленно расширять полку форматов и наполнять территорию больших развлекательных проектов в своем эфире новыми уникальными решениями. В 2021 году мы предложили нашим зрителям совершенно новые для украинского рынка успешные масштабные истории: 2 сезона шоу "МАСКА" по формату The Masked Singer и первый сезон "Поют все!" по формату All Together Now. Сейчас мы беремся за адаптацию еще одного нового зрелищного проекта", – комментирует директор телеканала "Украина" Виктория Корогод.

Согласно правилам шоу, в каждом эпизоде соревнуются две команды телезрителей, помогать которым будут украинские знаменитости. Их задача – угадать, руководствуясь логикой и интуицией, какими талантами обладают 12 незнакомцев. Игра проходит в три раунда. За правильно угаданный талант команда получает денежный приз, сумма которого растет с каждым раундом.

Команда, чье "шестое чутье" или трезвый расчет окажутся сильнее, становится победителем и забирает денежный приз.

Украинская адаптация будет насчитывать 12 эпизодов.