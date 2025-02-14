'Идеальный мэтч': песня от Dorofeeva стала официальным саундтреком к фильму 'Песики'

Песня "Мураками" стала официальным саундтреком к новой украинской романтической комедии "Песики" производства FILM.UA Group при поддержке "Нового канала". И это идеальный мэтч, ведь и композиция, и фильм – это истории о поисках искренних чувств и о смелости попрощаться с иллюзиями и двигаться дальше, освободив простор для настоящей любви.

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Для героини фильма Яны (Леся Никитюк) испытание становится не только комической преградой, но и стимулом для глубоких перемен в жизни – она впервые задумывается о настоящей любви и ответственности. Так и героиня песни – решается быть честной с собой, ставит точку, "идет all in", оставляя прошлые отношения в виде приятных, а иногда и мучительных воспоминаний. Как, например, книга Харуки Мураками, которая будет пылиться на полке, напоминая о том периоде жизни.

Саундтрек гармонично переплетается с сюжетом и любовью главной героини Яны к творчеству Харуки Мураками. Одна из книг автора даже появляется в кадре, усиливая атмосферу и отправляя зрителей к песне.

"Мы искали идеальную песню для финала фильма и с самого начала рассматривали сотрудничество с DOROFEEVA, ведь еще на этапе тизера звучал ее хит "Хартбит". Когда Надя ознакомилась со сценарием, предложила романтическую песню, которая уже была готова, но еще не выпущена. Композицию и фильм объединяет главное для нас всех чувство – любовь. Песня идеально подошла для финальных титров благодаря ее эмоциональности и хитовости", – рассказывает Анна Елисеева, продюсер фильма "Песики".

"Эта песня дождалась своего часа – вернее, фильма. Она не вышла в моем альбоме, и я ее держала для какого-то повода. И этим поводом стал фильм "Песики" – команда пришла ко мне с запросом написать саундтрек к ленте. Когда я переслушала все свои невыпущенные треки, поняла, что песня "Мураками" – это идеальный мэтч, она очень подходит этому кино! Ведь героиня ленты и героиня песни переживают очень схожие любовные истории. Эта песня дерзкая и с правильными смыслами о том, что нужно быть смелой, чтобы отпустить то, в чем уже нет большой силы и любви", – сказала DOROFEEVA.

В день релиза песни вышла видеоработа, которую снял режиссер Инди Хайт, соединив кадры с DOROFEEVA и музыкантами с самыми яркими моментами ленты.

Зрители могут первыми увидеть романтическую комедию "Песики" на допремьерных показах во всех кинотеатрах Украины уже с 27 февраля. Главную роль играет Леся Никитюк, она сыграет Яну – карьеристку, которая не может построить долгосрочные отношения. Однако внезапное проклятие, превращающее ее любовников в собак, полностью меняет жизнь девушки.