'Хрясь себе бутылкой по голове'. Известная актриса рассказала о неожиданном поведении Георгия Делиева на съемках популярного сериала

Украинская актриса Евгения Мякенькая, играющая одну из ролей в популярном украиноязычном сериале "Юрчишины", поделилась закулисными подробностями съемок картины. Главную роль в многосерийной ленте сыграл актер и художественный руководитель комик-трупы "Маски" Георгий Делиев.

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Актриса Мякенькая призналась, что в жизни Делиев очень отличается от своих экранных героев. Об этом она рассказала в интервью OBOZ.UA.

"Георгий Делиев – я же в детстве просмотрела все выпуски его "Маски-шоу". Растрепанные волосы, эдакий панк, – рассказывает актриса. – И вот мы знакомимся на съемочной площадке – и оказывается, что это невероятно вежливый, деликатный человек, со всеми на "вы": "Доброе утро, Женичка! Как вам спалось?" А у тебя в голове тот его герой, который запросто хрясь бутылкой по голове. Правда, у нас он играл персонажа под стать "Маскам" – "откинувшегося" зека Ник-Ника из тюрьмы".

"В кадре бросает направо и налево жаргонные словечки, а затем режиссеру: "Олежик, у меня маленький вопрос. Скажите, а если мы здесь немного изменим? Мне кажется, здесь не может быть такой сцены". Ну просто молниеносное перевоплощение, очень крутое", – добавляет Евгения Мякенькая.

"Юрчишины" – это народная комедия. Отец семейства – очаровательный бывший зек Ник (его играет Георгий Делиев), сын – полицейский Игорь (Владимир Канивец), а дочь – мама-одиночка (Валентина Вовченко). Продакшном сериала занималась компания "Рога и копыта", которую возглавляет Александра Лозинская, жена известного телеведущего Игоря Пелиха, погибшего в ДТП.

Ранее OBOZ.UA писал, что после смерти мужа продюсер Лозинская осталась с маленькими сыном и двумя дочерьми. А потом вышла замуж и родила четвертого ребенка.

Полное интервью с актрисой Евгенией Мякенькой на OBOZ.UA читайте здесь.

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