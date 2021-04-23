Группа 'Антитела' перенесла стадионные концерты на 2022 год

Группа "Антитела" 22 апреля сообщил, что переносит все свои большие стадионные концерты на 2022 год.

На странице группы в Facebook сказано, что причиной такого решения является продление карантина из-за пандемии коронавируса в Украине.

"Во время, когда COVID-19 загнал всех нас в карантин, мы имеем четкое понимание, что масштабные концерты на больших площадках и стадионах будут способствовать распространению коронавируса. Потому что это тысячи людей, собранных вместе, в одном месте, в одно время. Взрослые, дети, старики. Мы этого не хотим. Оценив все риски, мы приняли решение перенести все стадионные концерты на 2022 год", – сказано в сообщении.

Однако для поклонников группы есть и хорошая новость. Концерты в небольших залах областных и районных центров состоятся в этом году, как только этого позволит ситуация. С соблюдением дистанции, 50% наполнением зала и всех карантинных ограничений. Часть концертов состоится летом, а остальные – осенью. Все ранее приобретенные билеты на все концерты остаются действительными.

"Антитела" отмечают, что концерты в 2022 году будут отличаться от концертов тура HELLO 2019-2021 годов, будут звучать новые песни и будут еще более масштабными.

Также артисты проводят много времени на студии звукозаписи и готовят новый релиз, премьера которого состоится в ближайшее время, сообщает пресс-служба группы.

Группа "Антитела" одни из немногих артистов, которые восстановили гастрольную деятельность в 2021 году. На сегодня, "Антитела" посетили 14 городов и сыграли 28 концертов.

В рамках тура вместе со своим медиапартнером телеканалом "Украина" "Антитела" также провели конкурс "HELLO Украина ищет таланты", где выбрали две молодые украинские группы "TheSixsters" и "JohnnyRides", которые будут выступать с ними на стадионах.

Напомним, "Hello" – это восьмой тур группы "Антитела", который проходит в поддержку одноименного альбома. Он начался 25 мая 2019 года с "Арены-Львов" во Львове. Аншлаги и восемьдесят тысяч поклонников, пели вместе с группой на стадионах и дважды в столичном Дворце спорта, вдохновили "Антитела" продолжить успешный тур.

Зимой и весной 2020 года "Антитела" посетили более 20 городов в Украине и приостановили тур во Дворце Спорта в Харькове из-за пандемии. Частично тур восстановили осенью 2020 года, где артисты сыграли примерно 20 концертов. В феврале 2021 года стартовала третья часть тура, которая должна быть завершающей