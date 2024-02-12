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Группа "Антитела" даст первый за 5 лет сольный концерт в Киеве

Мария Шевчук
Шоу
3 минуты
306
Группа 'Антитела' даст первый за 5 лет сольный концерт в Киеве

14 февраля в Киеве "Антитела" вернутся на большую сцену родного города. Группа играет сольный концерт во Дворце Спорта, который успешно дважды собирали 5 лет назад. На этот раз это произойдет в третий раз. И впервые за долгое время поклонники группы смогут почувствовать тот стадионный масштаб, по которому уже соскучились.

Группа "Антитела" даст первый за 5 лет сольный концерт в Киеве

После почти трех месяцев гастролей за границей Антитела вернутся в Украину и сыграют для своих поклонников большое сольное шоу во Дворце Спорта в Киеве. Это будет шоу, которое поставит точку в мировом благотворительном туре группы Антитела.

Группа "Антитела" даст первый за 5 лет сольный концерт в Киеве

Впервые вживую в Киеве прозвучит альбом MLNL. Именно тот альбом, который Антитела представили во второй день полномасштабной войны прямо с подземного паркинга, где базировался 130 батальон ТРО, в котором музыканты несут службу.

Группа "Антитела" даст первый за 5 лет сольный концерт в Киеве

"2Step, Крепость Бахмут, TDME, Верила – эти песни помогли миллионам людей пройти самые тяжелые периоды жизни. Война изменила всех нас, она обесценила искусственную и наносную, и сделала важным настоящую. Настоящие эмоции, любовь, объятия и настоящее желание бороться далее. Мы уверены, уверены, что с Антителами эти песни о настоящем будет петь полностью заполненный Дворец Спорта", – делится лидер группы Антитела Тарас Тополя.

Группа "Антитела" даст первый за 5 лет сольный концерт в Киеве

Конечно, кроме уже упоминавшихся песен будут сыграны такие хиты, как Ловы момент, Стенд Ап, LEGO, Люди как корабли, Молоком, Все красиво, Будувуду.

И самое главное – именно гости концерта во Дворце Спорта первыми услышат новую песню группы Антитела. Также зрителей ждет премьера новой версии старого хита коллектива.

Группа "Антитела" даст первый за 5 лет сольный концерт в Киеве

Каждый концерт группы Антитела – это уникальное музыкальное шоу, наполненное смыслами, визуальными и звуковыми решениями, которым почти нет равных в Украине. За 15 лет творческой деятельности ни один концерт не повторялся. Музыканты удивят столицу и в этот раз – мощное шоу, новая сцена с современными техническими решениями – как всегда, Антитела в такое непростое время готовятся на самом высоком уровне, чтобы сыграть действительно уникальный концерт.

Нынешнее шоу – это мощное завершение всемирного тура группы Антитела, кульминация всех событий последних двух лет: военной службы, волонтерства, пережитых моментов и опыта.

Группа "Антитела" даст первый за 5 лет сольный концерт в Киеве

Важной составляющей каждого концерта группы является благотворительная цель. БФ Антитела вместе с партнерами и ответственным бизнесом, разделяющим ценности группы, готовит для всех поклонников и неравнодушных людей интересные активности, направленные на усиление защитников Украины. Цель этого сбора – FPV-дроны. Мировой тур в очередной раз подтвердил тот факт, что аудитория группы Антитела – ответственная и мотивированная топить до победного конца. Это показывает результат этого тура – 640 000$ и 10 000 оплаченных аптечек соответственно. Антитела надеются, что концерт во Дворце Спорта сделает этот результат еще лучше.

Итак, 14 февраля 2024 года.

Киев. Дворец Спорта.

Антитела. Билеты по ссылке.

Группа "Антитела" даст первый за 5 лет сольный концерт в Киеве
Группа "Антитела" даст первый за 5 лет сольный концерт в Киеве