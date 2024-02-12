Группа 'Антитела' даст первый за 5 лет сольный концерт в Киеве

14 февраля в Киеве "Антитела" вернутся на большую сцену родного города. Группа играет сольный концерт во Дворце Спорта, который успешно дважды собирали 5 лет назад. На этот раз это произойдет в третий раз. И впервые за долгое время поклонники группы смогут почувствовать тот стадионный масштаб, по которому уже соскучились.

После почти трех месяцев гастролей за границей Антитела вернутся в Украину и сыграют для своих поклонников большое сольное шоу во Дворце Спорта в Киеве. Это будет шоу, которое поставит точку в мировом благотворительном туре группы Антитела.

Впервые вживую в Киеве прозвучит альбом MLNL. Именно тот альбом, который Антитела представили во второй день полномасштабной войны прямо с подземного паркинга, где базировался 130 батальон ТРО, в котором музыканты несут службу.

"2Step, Крепость Бахмут, TDME, Верила – эти песни помогли миллионам людей пройти самые тяжелые периоды жизни. Война изменила всех нас, она обесценила искусственную и наносную, и сделала важным настоящую. Настоящие эмоции, любовь, объятия и настоящее желание бороться далее. Мы уверены, уверены, что с Антителами эти песни о настоящем будет петь полностью заполненный Дворец Спорта", – делится лидер группы Антитела Тарас Тополя.

Конечно, кроме уже упоминавшихся песен будут сыграны такие хиты, как Ловы момент, Стенд Ап, LEGO, Люди как корабли, Молоком, Все красиво, Будувуду.

И самое главное – именно гости концерта во Дворце Спорта первыми услышат новую песню группы Антитела. Также зрителей ждет премьера новой версии старого хита коллектива.

Каждый концерт группы Антитела – это уникальное музыкальное шоу, наполненное смыслами, визуальными и звуковыми решениями, которым почти нет равных в Украине. За 15 лет творческой деятельности ни один концерт не повторялся. Музыканты удивят столицу и в этот раз – мощное шоу, новая сцена с современными техническими решениями – как всегда, Антитела в такое непростое время готовятся на самом высоком уровне, чтобы сыграть действительно уникальный концерт.

Нынешнее шоу – это мощное завершение всемирного тура группы Антитела, кульминация всех событий последних двух лет: военной службы, волонтерства, пережитых моментов и опыта.

Важной составляющей каждого концерта группы является благотворительная цель. БФ Антитела вместе с партнерами и ответственным бизнесом, разделяющим ценности группы, готовит для всех поклонников и неравнодушных людей интересные активности, направленные на усиление защитников Украины. Цель этого сбора – FPV-дроны. Мировой тур в очередной раз подтвердил тот факт, что аудитория группы Антитела – ответственная и мотивированная топить до победного конца. Это показывает результат этого тура – 640 000$ и 10 000 оплаченных аптечек соответственно. Антитела надеются, что концерт во Дворце Спорта сделает этот результат еще лучше.

Итак, 14 февраля 2024 года.

Киев. Дворец Спорта.

Антитела. Билеты по ссылке.