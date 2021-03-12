"Грэмми-2021": названы дата проведения и список номинантов

63-я ежегодная церемония вручения наград "Грэмми" состоится 14 марта 2021 года в Лос-Анджелесе. Изначально ее планировали провести в январе, однако из-за пандемии коронавируса дату вынуждены были изменить.

На получение легендарной статуэтки могут претендовать лучшие записи, композиции, артисты прошедшего года – с 1 сентября 2019 по 31 августа 2020. Во время онлайн-трансляции были объявлены номинации, пишет Vogue.

Среди всех исполнителей есть те, которые получили более пяти номинаций: Бейонсе, Тэйлор Свифт, Родди Рич, Дуа Липа. Члены академии своим голосованием определяют знаменитостей, которые получат престижную премию.

Кроме того, существуют и специальные награды: "За жизненные достижения" (для артистов) и включение в Зал славы "Грэмми" (для записей).

Также в списке можно увидеть таких звезд, как Билли Айлиш, Джастина Бибера, Леди Гагу, Ариану Гранде, BTS, Гарри Стайлза, Post Malone, Megan Thee Stallion, DaBaby имногих других.

Ведущим 63-й церемонии "Грэмми" станет южноафриканский комик и актер Тревор Ноа.

"Несмотря на то, что я крайне разочарован тем, что меня не номинировали на "Лучший поп-альбом" и не разрешают мне петь, я все же счастлив стать ведущим этого великолепного мероприятия", – заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, стали известны победители кинопремии "Золотой глобус 2021". Из-за пандемии коронавируса в этом году мероприятие прошло онлайн. Американской премией отметили лучшие фильмы, телешоу, а также звезд прошлого года.