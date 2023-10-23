Сегодня поговорим о зависти. Все знают это чувство. Каждый из нас хотя бы раз, хотя бы на секунду ощущал подобное. Для одних это отличная конкурирующая мотивация стать лучше, для других – причина, почему "не складывается" жизнь.

Мои котята из шоу-бизнеса неоднократно рассказывали слухи, кто кому завидует и почему. С большим удовольствием поделюсь, что мне удалось узнать.

Начнем с блогерской тусовки. Даша Квиткова всем известна как золушка украинского шоу "Холостяк", бывшая жена Никиты Добрынина, образцовая мама, звезда рекламных кампаний. Светлая девушка, самостоятельно строящая свою жизнь. Обычно о таком образе говорят: девушка "по-соседству". Втайне Даша охотно просматривает социальные сети Ани Алхим и завидует свободе эпатажного блогера. Квиткова в душе – мятежница и очень эмоциональная личность, но показывать этого не может на широкую общественность. Сегодня Квиткова – заложница собственного идеального образа. Остается смотреть на Алхим и только мечтать быть оторвой.

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Помните горе-певицу Инну Воронову? Во время полномасштабного вторжения Инна собирала донаты с подписчиков на залог для мужа, которого посадили за решетку за торговлю и распространение запрещенных веществ. Сколько бы Инна не искала себя как певица, все пути ведут к Лободе. Имея роскошный вокал, за источник вдохновения Воронова берет Светлану. Интересно такое: что бы ни делала певица, она никогда не будет Лободой. Совершенно разные типажи, голоса, характеры и энергетика. Тем не менее, не имея ни одного хита, Инна продолжает верить в лучшее.

О Маше Ефросинине ходят в кулуарах легенды. Хочу отдать должное – Мария трудоголик. Занимается очень важными проектами социального значения, умеет преподносить себя в обществе, профессионал своего дела, умеет разговорить кого угодно. Есть мнения среди коллег, что Мария всегда хотела иметь собственное телешоу в прайм-тайме. Шоу, на которое будет смотреть вся страна. Но смирилась и ограничилась деятельностью на YouTube. Елена Кравец не дает покоя Маше, несмотря на теплые дружеские отношения. Елена заняла свою нишу, имеет атмосферный "Тихий вечер" и никому ничего не доказывает, в отличие от некоторых коллег.

Еще один пример из мира телеведущих: Остапчук – Решетник. Владимир Остапчук не может смириться со стабильной популярностью и народным признанием Григория. У Решетника топовые проекты на регулярной основе, никаких скандалов и высокооплачиваемых рекламных контрактов. Что у Остапчука, знаете сами...

И в завершение теория относительно Златы Огневич. Говорят, мечтает быть как Джамала. Правда, неожиданно? Злата хочет иметь народную любовь и медийность, но певице всегда что-то мешает. Обе родом из Крыма, обе участницы Евровидения, но Джамала всегда на шаг впереди.

Дорогие мои, помните о золотом правиле: только труд и работа над ошибками приведут вас к желаемому успеху. Завидовать не нужно. Лучше анализировать, учить и стремиться стать лучшей версией себя.