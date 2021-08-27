Принц Чарльз может отказаться от престола – СМИ

Принц Чарльз может изменить конституционный закон и отказаться от престола. Если он примет такое решение, то это позволит принцу Уильяму занять пост главы государства.

Соответствующее заявление сделал королевский эксперт Стюарт Пирс. Об это пишет издание Daily Express (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Принц Чарльз может отказаться от трона, ведь конституционный закон может быть изменен, потому что, в конце концов, мы живем в необычные времена", – высказался по этому поводу Пирс.

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Ранее уже появлялись предположения о том, что принц Уэльский может не занять королевский трон. Британцы солидарны с сыном королевы в этом вопросе, однако некоторые королевские эксперты уверены, что это может негативно отразиться на монархии.

Отметим, в 2022 году Елизавета II отметит свой юбилей правления Британии. Празднования, посвященные 70-летию, запланированы на июнь. Ранее СМИ сообщали, что принц Гарри и Меган Маркл также будут присутствовать на праздновании юбилея.

Принц Уэльский Чарльз является старшим сыном королевы Великобритании Елизаветы II и ее мужа принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Он главный наследник британского престола, фельдмаршал, адмирал флота и маршал Королевских ВВС Великобритании.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее принц Чарльз поделился архивным снимком, на котором он изображен со своим отцом принцем Филиппом. Так, с помощью этого черно-белого фото герцог Уэльский украсил благодарственную открытку, которую разослал британским подданным. Редкий кадр был сделан в 1958 году во время гонки на моторных лодках в Коусе.