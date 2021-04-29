Фролова просила помощи у нардепа в поступлении сына: опубликована переписка
Народный депутат Украины от "Слуги народа" Сергей Бабак во время заседания Верховной Рады переписывался с собеседницей, подписанной как Слава Фролова.
Вероятно, украинская телеведущая и светская львица просила у парламентария помощи в вопросе поступления ее сына Марка в учреждение высшего образования. Соответствующие кадры обнародовал в четверг, 29 апреля, Telegram-канал "Карточный Офис" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
На камеру засняли экран смартфона народного избранника, где было видно его переписку.
Собеседница назвала политика "дорогой" и рассказала о своем волнении касательно того, что сын может "завалить" математику на ВНО.
"И очень не хотелось бы, чтобы сын остался на улице без университета", – сказано в сообщении.
В ответ "слуга" сбросил ей контакты (номер телефона) директора школы и посоветовал позвонить. Он также упомянул о еще одном ребенке, о котором рассказывал собеседнице ранее.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
на заседании Верховной Рады Украины 27 апреля народного депутата от партии "Слуга народа" Евгения Петруняка поймали за просмотром "интимного" контента и шуток о сексе в носках.
Ранее этот же народный избранник уже попадал в скандал из-за того, что смотрел на работе фотографии обнаженной девушки.