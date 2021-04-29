Фролова просила помощи у нардепа в поступлении сына: опубликована переписка

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Сплетни
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Слава Фролова

Народный депутат Украины от "Слуги народа" Сергей Бабак во время заседания Верховной Рады переписывался с собеседницей, подписанной как Слава Фролова.

Вероятно, украинская телеведущая и светская львица просила у парламентария помощи в вопросе поступления ее сына Марка в учреждение высшего образования. Соответствующие кадры обнародовал в четверг, 29 апреля, Telegram-канал "Карточный Офис" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На камеру засняли экран смартфона народного избранника, где было видно его переписку.

Собеседница назвала политика "дорогой" и рассказала о своем волнении касательно того, что сын может "завалить" математику на ВНО.

"И очень не хотелось бы, чтобы сын остался на улице без университета", – сказано в сообщении.

В ответ "слуга" сбросил ей контакты (номер телефона) директора школы и посоветовал позвонить. Он также упомянул о еще одном ребенке, о котором рассказывал собеседнице ранее.

Переписка в телефоне
Сергей Бабак
Скриншот сообщения

rada.gov.ua

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