Гигантский кенгуру напугал мужчину своими размерами. Фото

Житель Австралии Джексон Винсент во время прогулки со своим псом столкнулся с купающимся в реке Маргарет кенгуру, размеры которого поразили мужчину.

Так, по словам Винсента, рост животного составлял около двух метров, а вес – примерно 100 кг. Австралиец отметил, что кенгуру "напустил на себя важный вид" и двинулся в его сторону, когда он оказался у водоема. Это сильно испугало Джексона, однако несмотря на это, он решил сделать несколько фото на память, сообщает Daily Mail (все снимки смотрите ниже).

"Я побежал вниз, чтобы сфотографировать мою собаку... а когда развернулся, то увидел кенгуру, сидящего в реке. Он просто смотрел на нас, и я стал его фотографировать. Моя собака залаяла и кенгуру начал выходить из воды... И тут я понял, насколько он огромен", – рассказал автор фото.

Винсент также добавил, что встреча продолжалась около 20 минут, в течении которых он все ждал, когда же кенгуру полностью выйдет из воды. Когда мужчина понял, что этого не произойдет, они с собакой ушли.

По словам издания, в сети также отметили массивное телосложение кенгуру и начали шутить на эту тему. Многие пользователи назвали животное "Арнольдом Шварценеггером". Другие же начали интересоваться, что это у него за "тренировочная программа".

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