"Геть з України, москаль некрасівий": Jerry Heil выпустила совместный трек с Сердючкой о Зеленском, Киме и Арестовиче
Украинская певица Jerry Hеil выпустила совместный трек с Веркой Сердючкой на основе легендарной фразы "Геть з України, москаль некрасівий". В тексте исполнительница упомянула президента Украины Владимира Зеленского, советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича, а также председателя Николаевской ОГА Виталия Кима.
За основу клипа был взят культовый мультсериал "Казаки", а также актуальные мемы о войне: Чернобаевка, уничтоженный банкой с консервацией дрон и т.д. Ознакомиться с видео можно на YouTube-канале Jerry Hеil (чтобы посмотреть видео и фото, доскролльте до конца страницы).
Ролик начинается с фрагмента, на котором Андрей Данилко в образе Верки Сердючки произносит уже ставшую культовой фразу: "Геть з України, москаль некрасівий", а Jerry Hеil ему подпевает.
Сразу после этого зрители видят имитацию войны украинцев-казаков с российскими захватчиками. В клипе показали храбрую территориальную оборону, обстрелы Чернобаевки и даже воздушную тревогу.
Главные герои мультсериала – Бурмыло, Коротун и Силач, которых окрестили Владимиром Зеленским, Алексеем Арестовичем и Виталием Кимом, по сюжету борются за судьбу своей страны.
Звезда назвала их "новыми героями" и показала несколько актуальных мемов о войне.
С полным текстом песни можно ознакомиться ниже:
"Геть з України, москаль некрасівий!
Ой, на горі москаля ждуть!
А попід горою, яром-долиною
ЗСУ йдуть! ЗСУ йдуть!
Попереду – пан Зеленський!
Хай москаль хоч трісне –
Не покине крісло президентське!
Пан Зеленський!
Посередині Кім Віталій:
Стрес тримає в руках зі сталі!
Стоїть на сторожі,
Криє від ворожих
Геніталій!
А позаду Арестович!
Несе нам новини
Гарні з України,
Наче здобич!
В новинах нові українські герої щоранку!
Вони крадуть наші серця, наче цигани танки!
Задерли планку, сидячи на Банковій.
Вони розбили їх впевненість, як дрони банки!"
Как сообщал OBOZREVATEL, итальянская рок-группа Maneskin в рамках Stand Up For Ukraine выпустили тизер к песне, где поинтересовались у россиян, как они могут спать ночью после убийств в Украине. Победители Евровидения 2021 года таким образом поддержали украинцев.