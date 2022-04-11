Украинская певица Jerry Hеil выпустила совместный трек с Веркой Сердючкой на основе легендарной фразы "Геть з України, москаль некрасівий". В тексте исполнительница упомянула президента Украины Владимира Зеленского, советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича, а также председателя Николаевской ОГА Виталия Кима.

За основу клипа был взят культовый мультсериал "Казаки", а также актуальные мемы о войне: Чернобаевка, уничтоженный банкой с консервацией дрон и т.д. Ознакомиться с видео можно на YouTube-канале Jerry Hеil (чтобы посмотреть видео и фото, доскролльте до конца страницы).

Ролик начинается с фрагмента, на котором Андрей Данилко в образе Верки Сердючки произносит уже ставшую культовой фразу: "Геть з України, москаль некрасівий", а Jerry Hеil ему подпевает.

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Сразу после этого зрители видят имитацию войны украинцев-казаков с российскими захватчиками. В клипе показали храбрую территориальную оборону, обстрелы Чернобаевки и даже воздушную тревогу.

Главные герои мультсериала – Бурмыло, Коротун и Силач, которых окрестили Владимиром Зеленским, Алексеем Арестовичем и Виталием Кимом, по сюжету борются за судьбу своей страны.

Звезда назвала их "новыми героями" и показала несколько актуальных мемов о войне.

С полным текстом песни можно ознакомиться ниже:

"Геть з України, москаль некрасівий!

Ой, на горі москаля ждуть!

А попід горою, яром-долиною

ЗСУ йдуть! ЗСУ йдуть!

Попереду – пан Зеленський!

Хай москаль хоч трісне –

Не покине крісло президентське!

Пан Зеленський!

Посередині Кім Віталій:

Стрес тримає в руках зі сталі!

Стоїть на сторожі,

Криє від ворожих

Геніталій!

А позаду Арестович!

Несе нам новини

Гарні з України,

Наче здобич!

В новинах нові українські герої щоранку!

Вони крадуть наші серця, наче цигани танки!

Задерли планку, сидячи на Банковій.

Вони розбили їх впевненість, як дрони банки!"

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