Героем рекламной компании Victoria's Secret впервые стал мужчина. Фото

Американский актер, известный благодаря роли Пакстона Холла-Йошиды в сериале Netflix "Я никогда не", Даррен Барнет стал первым амбассадором бренда женской одежды Victoria's Secret. 30-летний мужчина в течение года будет рекламировать коллекцию Pink Gender Free, включающую шорты, футболки, соответствующие спортивные комплекты и аксессуары.

В пресс-релизе генеральный директор Pink Эми Хаук сказала, что компания рассматривает Барнета как "положительный пример для подражания для подростков и молодых людей".

"Поскольку мы сосредотачиваемся на расширении наших предложений без гендера и продолжаем развиваться как бренд, мы хотим, чтобы наши партнеры не только представляли разнообразие наших клиентов, но и олицетворяли индивидуальность и уверенность в себе", – добавила она.

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В то же время сам актер в своем Instagram подчеркнул, что рад разработать новые стили в gender free коллекции и поддерживать инициативы бренда по поощрению молодежи и обращению внимания ментальному здоровью.

"Я очень рад поделиться некоторыми из этих новых стилей, но я еще более благодарен, что могу быть частью хорошего дела. Я бы хотел, чтобы психическому здоровью уделялось больше внимания, когда я был подростком, и я надеюсь, что мы сможем охватить тех молодых людей, которых наиболее нужно услышать и поддержать", – отметил Барнет.

Как писал OBOZREVATEL ранее, популярная блоггерша Эмира Диспейн из США признана первой темнокожей трансгендерной моделью, которой удалось стать лицом знаменитого бренда женского белья Victoria's Secret.