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Героем рекламной компании Victoria's Secret впервые стал мужчина. Фото

Макс Карпенко
Люди
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Героем рекламной компании Victoria's Secret впервые стал мужчина. Фото

Американский актер, известный благодаря роли Пакстона Холла-Йошиды в сериале Netflix "Я никогда не", Даррен Барнет стал первым амбассадором бренда женской одежды Victoria's Secret. 30-летний мужчина в течение года будет рекламировать коллекцию Pink Gender Free, включающую шорты, футболки, соответствующие спортивные комплекты и аксессуары.

В пресс-релизе генеральный директор Pink Эми Хаук сказала, что компания рассматривает Барнета как "положительный пример для подражания для подростков и молодых людей".

"Поскольку мы сосредотачиваемся на расширении наших предложений без гендера и продолжаем развиваться как бренд, мы хотим, чтобы наши партнеры не только представляли разнообразие наших клиентов, но и олицетворяли индивидуальность и уверенность в себе", – добавила она.

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В то же время сам актер в своем Instagram подчеркнул, что рад разработать новые стили в gender free коллекции и поддерживать инициативы бренда по поощрению молодежи и обращению внимания ментальному здоровью.

"Я очень рад поделиться некоторыми из этих новых стилей, но я еще более благодарен, что могу быть частью хорошего дела. Я бы хотел, чтобы психическому здоровью уделялось больше внимания, когда я был подростком, и я надеюсь, что мы сможем охватить тех молодых людей, которых наиболее нужно услышать и поддержать", – отметил Барнет.

Даррен Барнет впервые стал амбассадором Victoria's Secret
Даррен Барнет впервые стал амбассадором Victoria's Secret
Даррен Барнет впервые стал амбассадором Victoria's Secret
Даррен Барнет впервые стал амбассадором Victoria's Secret

Как писал OBOZREVATEL ранее, популярная блоггерша Эмира Диспейн из США признана первой темнокожей трансгендерной моделью, которой удалось стать лицом знаменитого бренда женского белья Victoria's Secret.