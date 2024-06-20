Хайди Клум показала роскошную фигуру в белье: как в 51 год выглядеть на 30. Секреты красоты супермодели

Известная немецкая топмодель Хайди Клум похвасталась великолепной фигурой в социальных сетях. Она поразила пользователей своим внешним видом, ведь в 51 год выглядит 30-летней.

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Фото в кружевном белье звезда опубликовала в своем Instagram. Главные секреты красоты, которыми пользуется амбассадор модных брендов, чтобы сохранить красоту и молодость, собрали VIVA GLAM Magazine.

Очищение кожи от макияжа

Одним из важнейших правил в уходе за собой Хайди Клум считает тщательное удаление макияжа, особенно перед сном. Модель не использует никаких средств декоративной косметики в свободное от работы время.

Использование детского шампуня для умывания лица

Немка неоднократно акцентировала внимание на необычном средстве для умывания лица, потому что для этого она использует детский шампунь. По ее словам, такой способ очищения является одним из лучших, ведь детская кожа более чувствительна, поэтому продукты для нее менее агрессивны, чем для взрослых.

Правильное удаление воспалений

Хайди Клум советует вообще не трогать воспаление на лице. Однако если вам необходимо срочно удалить прыщ, лучше делать это косточками пальцев, а не ногтями.

Использование кокосового масла

Модель рекомендует использовать кокосовое масло для увлажнения волос и кожи. Природное вещество обладает хорошим питательным эффектом, поэтому станет полезным элементом вашей косметички.

Здоровый образ жизни

Звезда отмечает, что правильное питание и соблюдение здорового образа жизни – важнейшее правило хорошего вида. Она предпочитает употреблять фрукты и овощи, избегая большого количества хлеба и макаронных изделий. Хайди Клум рассказала, что разработала для себя идеальную пропорцию питания 80/20. Так большую часть занимает здоровая пища, а меньшую – вредна.

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