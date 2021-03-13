Фото младенца с густыми волосами стало вирусным в сети

София Ковнир
София Ковнир
Шоу
2,8 т.
Фото младенца с густыми волосами стало вирусным в сети

В сети блогер поделился с подписчиками снимком двухмесячной дочери, которая удивила всех своей прической. Так, у малышки очень густые волосы.

Соответствующее фото опубликовано на портале Reddit. На нем видно, как мужчина кормит из бутылочки девочку (кадр можно посмотреть ниже).

Отметим, что фото стало очень популярным в соцсетях, так как у двухмесячной малышки пышные и густые темные волосы.

"Посмотрите на количество волос моей двухмесячной дочери", – подписал пост мужчина.

Двухмесячная девочка с густыми волосами

Публикация быстро стала вирусной и набрала более 70 тысяч лайков. Пользователи начали шутить по поводу прически девочки, а также засыпали блогера комментариями.

"Похоже, вы кормите женщину средних лет, которая только что посетила салон", "Боже! Тебе понадобится парикмахер для этого куста!", "Рапунцель перевоплотилась", – пишут люди в сети.

В сети пошутили по поводу волос девочки
Публикация быстро стала вирусной
Фото блогера засыпали комментариями

Напомним, ранее украинка Алена Кравченко продемонстрировала свои роскошные волосы, длина которых достигает двух метров. Недавно звезда социальной сети снялась обнаженной в новой фотосессии, прикрыв свое тело светлыми красивыми волосами.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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