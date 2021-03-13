Фото младенца с густыми волосами стало вирусным в сети

В сети блогер поделился с подписчиками снимком двухмесячной дочери, которая удивила всех своей прической. Так, у малышки очень густые волосы.

Соответствующее фото опубликовано на портале Reddit. На нем видно, как мужчина кормит из бутылочки девочку (кадр можно посмотреть ниже).

Отметим, что фото стало очень популярным в соцсетях, так как у двухмесячной малышки пышные и густые темные волосы.

"Посмотрите на количество волос моей двухмесячной дочери", – подписал пост мужчина.

Публикация быстро стала вирусной и набрала более 70 тысяч лайков. Пользователи начали шутить по поводу прически девочки, а также засыпали блогера комментариями.

"Похоже, вы кормите женщину средних лет, которая только что посетила салон", "Боже! Тебе понадобится парикмахер для этого куста!", "Рапунцель перевоплотилась", – пишут люди в сети.

Напомним, ранее украинка Алена Кравченко продемонстрировала свои роскошные волосы, длина которых достигает двух метров. Недавно звезда социальной сети снялась обнаженной в новой фотосессии, прикрыв свое тело светлыми красивыми волосами.

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