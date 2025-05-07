Евровидение 2025: появились кадры с первой репетиции Ziferblat к полуфиналу конкурса. Фото и видео

Музыканты группы Ziferblat, которые будут представлять Украину на Евровидении 2025 года, с начала мая находятся в Швейцарии. Однако только сегодня, 7 мая, состоялась первая репетиция украинской группы.

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Об этом сообщили организаторы Евровидения. Они также показали фотографии и видео репетиции группы Ziferblat.

Коллектив Ziferblat выступит от Украины с песней Bird of Pray. Всего в конкурсе примут участие 37 стран, из которых 32 будут соревноваться в полуфиналах. В финал попадут до 20 победителей полуфиналов.

Исполнители ранее имели встречи с Джамалой, Jerry Heil и alyona alyona, а также мужем Русланы, музыкальным продюсером Александром Ксенофонтовым. По словам музыкантов, разговоры с коллегами были дружескими – это не консультации, за которые нужно платить.

Об этом группа рассказала OBOZ.UA перед отъездом на Евровидение.

Ранее букмекеры показали топ-10 фаворитов Евровидения 2025.

В свою очередь исполнители поспорили с журналистами относительно букмейкерских прогнозов. По словам Даниила Лещинского, предсказания букмейкеров – это "еще ни о чем не говорит".

Вообще, Евровидение – это не просто песенный конкурс. Это настоящий театр абсурда, шоу талантов, модный подиум и культурная революция в одном флаконе. Каждый год миллионы зрителей со всего мира с нетерпением ждут не только победителя, но и того, кто удивит, шокирует или рассмешит зрителей.

OBOZ.UA решил вспомнить, какие выступления попали в когорту самых эпатажных.

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