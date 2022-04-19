'Это для меня было самое страшное, самое болезненное': Добрынин рассказал, что его больше всего поразило во время войны

Украинский шоумен и блоггер Никита Добрынин сказал, что самым трудным для него во время войны в Украине было видеть ужасы в Буче, Ирпене и Гостомеле, от которых наворачивались слезы. По его словам, трудно было отдавать себе отчет в том, что мимо его дома пролетали истребители, а там тогда находились маленький сын и жена.

"Трудно было, когда ты находишься на посту, слышать и знать, что мимо твоего дома пролетают истребители или срабатывают ПВО", – цитирует Добрынина ТСН.

Шоумен вступил в ряды территориальной обороны еще в начале полномасштабного вторжения России в Украину, чтобы защищать страну от российских оккупантов.

"Ирпень, Буча и Гостомель. Какие бы сильные мужчины, даже воины не были бы, но все равно, когда ты видишь эти кадры, или когда ты видишь это перед собой – просто наворачиваются слезы. Это для меня было самое страшное, самое болезненное", – поделился он.

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Добрынин добавил, что его жена Даша Квиткова плакала и просила его остаться дома с ней и маленьким сыном.

"Это тот момент, когда ты разрываешься между мыслями, что ты нужен семье, тебе нужно защищать жену и сына. Но ты понимаешь, что твоя защита нужна как раз с оружием в руках", – признался шоумен.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Даша Квиткова и Никита Добрынин умилили поклонников новыми фото с сыном.