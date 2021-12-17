Другая DAKOOKA: певица представила трек-заклинание на взаимную любовь

Украинская нео-поп певица DAKOOKA, автор саундтрека к нашумевшему teen-сериалу "Первые ласточки", представила сингл "Заклинання" — и в нем она впервые говорит о своих желаниях. Обычно в творчестве исполнительница показывает себя "сильной и независимой"... Но не в этот раз.

DAKOOKA рассказала, что текст о заговоре на любовь посвящен всем влюбленным девочкам:

"Обычно если что-то не получается в relationship — мы оба просто идем дальше. В этой же песне в первый раз хочу показать то, что я девочка, которой хочется любви. Понимаю тех, кто отчаянно любит: очень круто отчаянно любить! Когда ты не можешь не думать о человеке: просыпаешься — и думаешь, засыпаешь — и думаешь, спишь — и тебе он снится! Ты уже не можешь иначе, настолько тебе хочется с ним быть… А ему с тобой — нет. Спасибо за то, что могу не сдерживать себя и сублимировать невзаимность в творчество. Некоторые открывают заклинания в "гугле", читают их на растущую Луну, обмазываясь сырой свеклой — а я пишу вот такие песни".

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ЛИНК НА "ЗАКЛИНАННЯ": https://bfan.link/dakooka-zaklinannyaa

2021 год стал для Екатерины Еременко (настоящее имя певицы) очень успешным: на стриминговой платформе Spotify ее треки получили почти 11 миллионов прослушиваний, а украинская музыкальная премия YUNA номинировала ее в категории "Другой формат".