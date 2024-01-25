'Дорога домой начинается в тот момент, когда мы из него уезжаем': в Киеве покажут балет 'Д.И.М.' о вынужденной миграции

В Киеве 30 января 2024 года на сцене Международного Центра Культуры и Искусств состоится премьера современного балета "Д.И.М." от российского театра Insha Dance Company. Это новое проникновенное танцевальное представление о вынужденной миграции украинцев.

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Современный балет в двух действиях "Д.И.М." на музыку Виктора Рекало в исполнении артистов Insha Dance Company — это работа, созданная танцовщиком, хореографом, суперфиналистом шоу "Танцуют все! 8 сезон", артистом балета Ильей Мирошниченко, а также Екатериной Кузнецовой и исключительно украинскими художниками при поддержке Федерального министерства иностранных дел Стабилизационный фонд культуры от Goethe-Institut.

Композитор и виолончелист Виктор Рекало создал эксклюзивное музыкальное произведение для струнного квинтета, которое будет играть в спектакле вживую.

Спектакль использует материал и опыт творческих резиденций, которые дали возможность для масштабирования идеи до полноценного большого спектакля. Проект "Д.И.М." вырос из спектакля "М.HOTF, или мой Дом на Двух Ногах" (2022, проект реализован в рамках программы резиденций для художников из Украины при поддержке TanzHaus "TanzFaktur" и Kunststiftung NRW, Кельн, Германия).

"Это новое проникновенное танцевальное представление о несгибаемых украинцах. В спектакле будет звучать живая музыка от струнного квинтета. Это история о дороге. О тех, кто вынужденно оказался в одном вагоне эвакуационного поезда и, приняв новые правила жизни, остался непокоренным. Это посвящение каждому из нас. , каждому, кто пережил боль потери, и потому, что было потеряно. Дом - это процесс, путь, а значит, мы все на пути домой", - отмечают авторы постановки.

По их словам, спектакль создали люди, лично пережившие эвакуацию в военное время и решившие воплотить свой опыт на сцене.

"Д.И.М." фокусируется на телесной рефлексии о доме, его физическом и духовном значении, которое он имеет для людей, вынужденных покинуть свою землю. Масштабная декорация позволяет как можно более предметно постичь символизм, которым насыщено действие на сцене.

Творческий дуэт Insha Dance Company возник в 2019 году. Его участники – Илья Мирошниченко и Екатерина Кузнецова. С 2022 года целью дуэта стало развитие и популяризация танцевального театра в Украине через призму европейского опыта. Глобально целью является создание условий для возвращения профессиональных танцовщиков из-за границы на украинскую сцену и создание конкурентоспособного центра для развития и работы украинских танцовщиков и хореографов на дому.

Сейчас репертуар Insha Dance Company состоит из четырех разных по форме хореографических представлений: "Дерево не может убежать" (2018), "1984. ДРУГАЯ" (2020), "СТЕНА" (2021, проект реализовано при поддержке Украинского культурного фонда, партнер - " Киев-Модерн Балет"), "М.HOTF, или мой Дом на Двух Ногах" (2022, проект реализовано в рамках программы резиденций для художников из Украины при поддержке TanzHaus "TanzFaktur" и Kunststiftung NRW, Кельн, Германия).