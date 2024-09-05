Детям Алена Делона прислали завещание: что известно о последней воле актера, которую он описал на 4 страницах

Через три недели после смерти легендарного актера Алена Делона, ушедшего в засветы 18 августа, его детям прислали родительское завещание. В четырехстраничном документе покойный артист указал, как должно быть распределено наследство между его дочерью Анушкой и сыновьями Энтони и Аленом-Фабье.

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Как сообщает издание Le Figaro, нотариально заверенные бумаги были отправлены заказным письмом из Швейцарии. Помимо потомков знаменитости, правовой документ получили адвокат и менеджер по управлению имуществом актера.

С момента получения завещания у детей Алена Делона есть 14 дней, чтобы отказаться от исполнения родительской воли, и месяц для того, чтобы обжаловать определенные пункты. Известно, что 50% наследства знаменитости получит его дочь, а сыновья разделят остальное, то есть будут иметь по 25% каждый.

Отношения между детьми Алена Делона испортились еще при его жизни. В момент, когда самочувствие актера постоянно ухудшалось, Энтони подал в суд на Анушку. По словам старшего сына артиста, причиной были не деньги.

"Я хочу сказать правду. Я хочу сказать, почему мы сегодня разрываем друг друга на части. Наследство урегулировано, нет никаких проблем с деньгами. У моей сестры 50% наследства нашего отца, а я и Ален-Фабьен имеем по 25%. Нет ни конфликта, ни войны за наследство. Что же стало причиной сегодняшних недоразумений? Они заключаются в том, что мы с братом, даже если это произойдет за наш счет, хотим, чтобы волю отца уважали. Мы хотим, чтобы он закончил свои дни здесь, во Франции, в то время как моя сестра хочет отвезти его в Швейцарию", – поделился мужчина.

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