Дельфин спас дайверов от акулы и стал звездой сети. Видео

Дельфин стал звездой сети после того, как спас дайверов от акулы в океане. Ролик посмотрели более 2,3 млн пользователей.

Соответствующие кадры опубликовали на странице в TikTok. На них видно, как два дайвера плавали с дельфином, но внезапно появился опасный хищник (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"Мы плавали с дружелюбным дельфином, но внезапно появилась акула", – сказано в ролике.

На кадрах можно увидеть большую океаническую акулу, направляющуюся к одному из дайверов. По словам очевидца, хищник не был настолько опасным, но все же заботливый дельфин забеспокоился за жизни мужчин – он начал кружить и издавать звуки.

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Ролик посмотрели в сети более 2,3 млн человек. Он также набрал более 630 тысяч лайков. Кроме того, пользователи оставили множество комментариев под публикацией. Одни – восхитились поступком дельфина, а другие – встали на защиту акулы.

"Акулы очень нежные. Кадры, которые мы обычно видим, показывают, как они охотятся, а это просто любопытный морской обитатель", "Дельфины, как известно, защищают людей от опасностей. Они невероятные существа", "Когда я вижу дельфинов в воде, то чувствую себя в безопасности", – пишут люди.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, главными героями забавных видео в сети зачастую становятся именно животные. На этот раз пользователей удивил ролик, на котором собака познакомилась с дельфином в море. Он подплыл очень близко, и хозяйка пса успела запечатлеть этот момент.