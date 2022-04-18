'Что ты там, соскучилась? В меня дох*я ракет попало...' В сети опубликовали видео на щемящее стихотворение о Киеве

Украинские режиссер Алексей Тараненко, актер Виталий Салий и группа неравнодушных граждан создали видеоролик на стихотворение журналиста Евгения Спирина от имени Киева "Что ты там, соскучилась?". Поэзия, которая растрогала тысячи киевлян, получила видеоряд с кадрами разбомбленных зданий и изуродованных автомобилей.

Видео на городскую лирику, родившуюся во время войны, опубликовали на YouTube-канале Good Morning Films под названием "Твой родной Киев". Текст, согласно оригиналу, содержит ненормативную лексику (чтобы посмотреть видео, выполните страницу до конца).

Отметим, журналист опубликовал стихотворение 26 марта. В поэзии упомянуты районы столицы, пострадавшие в результате вторжения российских оккупантов, ТЦ "Ретровиль" и другие места. Спирин в своем обращении от Киева к горожанам также напомнил, как хорошо было в мирной столице, когда все беззаботно гуляли по улицам Подола и у Софии Киевской.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, какое мощное стихотворение о войне написал Рябчинский. Поэт рассказывает о "раше" и "сучьем сыне", которого "скормит голодным собакам".