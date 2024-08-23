'Было стыдно смотреть в глаза военным'. El Кравчук рассказал о подставе со стороны коллег по шоубизу в 2016 году: они выбрали 'Интер'

Украинский певец El Кравчук, прославившийся в 90-х, рассказал о подставе от коллег, за которую ему было стыдно перед военными в 2016 году. Тогда топовые звезды шоубиза, по словам артиста, отказались от концерта на фронте в пользу выступления в эфире телеканала "Интер".

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В конце концов, к воинам El Кравчук вынужден был ехать только с диджеем. О знаменитостях, выбравших в том году телевидение, исполнитель рассказал в интервью Богдану Беспалову для OBOZ.UA.

"Расскажу вам историю. В 2016 году я уехал на День Независимости петь в Попасную. Пригласил с собой артистов, но, к сожалению, не смог никого привезти – все отказали. Было так противно и стыдно глядеть в глаза военным. Но они сказали тогда: "Слушай, ты помнишь всех, кому звонил по телефону?" Я ответил, что да. "Запомни, – добавили воины, – мы можем в памяти что-то дорисовать, что-то пропустить, но есть вещи, которые забыть невозможно. Мы должны себя уважать", – вспомнил певец.

По его мнению, некоторые коллеги сегодня играют "ярких патриотов" перед публикой. El Кравчук не побоялся назвать имена людей, которых имел в виду.

"Виталий Козловский. И не только он. Все, кто снимался на Дне Независимости в 2016 году, отказались ехать к военным. Пономарев был занят в тот день. Я подходил к "Авиатору", Ивану Дорну... Все, кто были там. Все, кто участвовал в концерте ко Дню Независимости на канале "Интер", – сказал артист.

El Кравчук поспешил добавить, что не критикует звезд за сотрудничество с "Интером", поскольку сам считал это еще одним способом заработать для воинов.

"Интер" – это такой канал, который меня звал или только на День Независимости (ежегодно), или на какие-то провокационные проекты. Это были какие-то деньги, всегда коммерция. Окей, пусть они выплатят мне гонорар, а я потрачу эти деньги в Попасной, например. И я вижу в этом обычный смысл не только лишь для себя. Сейчас тоже очень тяжело копить деньги на благотворительность, на помощь. Не только военную, но и гуманитарную", – резюмировал певец.

Полное интервью со звездой 90-х можно найти в текстовом формате по ссылке. Артист рассказал OBOZ.UA о звонках от известных людей с предложением уехать за границу, отношении к артистам-"молчунам", работе в стрип-баре и многое другое.

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