Британия отменяет все, что связано с русской культурой: в РФ истерика

В России устроили истерику в связи с массовыми запретами русской культуры в Великобритании. Впервые за 21 год британский фонд "Советский мемориал" отменил на 9 мая церемонию возложения венков в Лондоне у памятника с посвящением "27 миллионам погибших советских граждан и военнослужащих".

Как сообщают росСМИ, в Лондоне также отменили выставку "Транссибирская магистраль – самая длинная железная дорога в мире". Жалуются в РФ и на то, что в Лондоне даже запретили их масленичные блины.

Также всеобщую истерию в России вызвало решение английского города Ковентри разорвать "побратимские" связи со Сталинградом-Волгоградом. Россиян буквально сводит с ума новость, что Ковентри планирует дружить с украинским Мариуполем. Кроме этого, крупнейший город Шотландии Глазго разрывает "братские" отношения с Ростовом-на-Дону.

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Как писал OBOZREVATEL, недавно российская Instagram-блогерша разрыдалась из-за того, что соцсеть перестала работать в ее стране. Причиной такого решения стало полномасштабное вторжение России в Украину, а также массовые обстрелы жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры со стороны оккупантов.