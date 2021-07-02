Atlas Weekend Friends Edition — на М1: смотрите старт фестиваля вживую в эфире телеканала

5 июля зрители главного музыкального телеканала страны получат уникальную возможность вживую увидеть выступления украинских артистов.

"Atlas Weekend" совместно с M1 приглашают всех желающих на двухдневное открытие фестиваля 5 и 6 июля. В этом году первые два дня фестиваля будут с одинаковым line-up’oм и свободным входом по предварительной регистрации на сайте atlasweekend.com/free-days, чтобы избежать большой толпы и выдержать карантинные требования по количеству посетителей.

На главной сцене будет звучать только качественная и актуальная украинская музыка: DSIDE BAND, DEA, KARTA SVITU, TAMERLANALENA, Mila Nitich, Gena VITER, Marietta, Сергей Мироненко, Анна Тринчер, СолоХа, Мята, Михаил Поплавский, Alyosha, Alekseev, TARABAROVA, Dantes, Zlata Ognevich, Виталий Козловский, NIKITA LOMAKIN, Оля Цибульская, Lida Lee, MELOVIN, Воплі Відоплясова, DOROFEEVA, NK, MOZGI, а также — кибер-шоу от хедлайнера Тины Кароль.

Видео дня

Трансляции с ВДНХ стартуют 5 июля в 15:00. А с 6 июля на территории ВДНХ ищите фотозону от М1, снимайте зажигательные видео для сети TikTok, делайте мгновенные фото для Instagram — и получите шанс выиграть один из пяти билетов на "M1 Music Awards". Детали узнавайте непосредственно на фотозоне и в социальных сетях телеканала М1.

А за день до старта фестиваля телеканал М1 предлагает зарядиться на полную вместе с инопланетными меломанами! 4 июля в 18:00 смотрите уникальное 3D-шоу 3D-шоу "Космічний Atlas Weekend". Этот формат концерта был реализован в прошлом году в целях безопасности в сложившейся ситуации. Над разработкой "инопланетян" работала большая команда мегапрофи своего дела из "M1 Design". Они отрисовали все детали, чтобы площадка под сценой выглядела максимально реалистично. Все, как на настоящем фестивале!

Космічний Atlas Weekend — 4 июля в 18:00

Atlas Weekend Friends Edition — 5 июля в 15:00