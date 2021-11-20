Астафьева ловит рыбу, а Кухар выращивает цветы: 7 хобби украинских звезд
Из-за напряженного графика у звезд часто не хватает времени на отдых. Несмотря на это, многим удается совмещать работу и хобби.
Украинские знаменитости нередко делятся в соцсетях своими увлечениями. OBOZREVATEL рассказывает о хобби Астафьевой, Каменских, Кухар и других представителей отечественного шоу-биза.
Даша Астафьева – рыбалка
Певица, актриса и модель Даша Астафьева обожает ловить рыбу. Уже много лет секс-символ украинского шоу-бизнеса увлекается рыбалкой, часто выбирается на природу и постоянно совершенствует навыки. Больше всего красавице нравится ловить карасей, но обычно Даша фотографирует и отпускает свою добычу.
Екатерина Кухар – живые цветы
Прима-балерина Екатерина Кухар не раз признавалась, что если бы не ушла в балет, то занималась бы флористикой. Любовь к живым растениям ей привила бабушка, у которой всегда была красочная клумба. А у Екатерины на подоконнике в квартире живут десятки фиалок и орхидей.
Настя Каменских – плетение браслетов
Когда певица Настя Каменских неудачно прыгнула с парашютом и сломала ногу, ей пришлось отменить концерты и заниматься реабилитацией. Пока Каменских соблюдала постельный режим, то собственноручно плела именные браслеты и дарила их друзьям.
Надежда Мейхер – балет
Экс-солистка группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер для души занимается балетом. Артистка грациозно и профессионально выполняет каждое движение. Часто после гастролей она сразу едет в зал танцевать, чтобы взбодриться с помощью спорта.
Алена Винницкая – вязание
Певица Алена Винницкая сама вяжет пледы, елочные игрушки и домики для котиков. При этом она не любит вязать одежду, а больше занимается изготовлением украшений для интерьера. Звезда может часами плести и параллельно смотреть какой-нибудь сериал.
Игорь Ласточкин – укулеле
Юморист и актер Игорь Ласточкин любит играть на укулеле. Игра на инструменте развивает мелкую моторику, а песни – языковой аппарат. Свои умения комик постоянно усовершенствует, изучает новые мелодии и композиции.
Александр Пикалов – мотоциклы
Комик Александр Пикалов вне сцены – настоящий байкер. Актер студии "Квартал 95" приезжает на мотоцикле даже на гастроли. В его арсенале есть около полусотни байков.
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