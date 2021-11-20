Астафьева ловит рыбу, а Кухар выращивает цветы: 7 хобби украинских звезд

Яна Сончковская
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У звезд есть разнообразные хобби, кроме работы

Из-за напряженного графика у звезд часто не хватает времени на отдых. Несмотря на это, многим удается совмещать работу и хобби.

Украинские знаменитости нередко делятся в соцсетях своими увлечениями. OBOZREVATEL рассказывает о хобби Астафьевой, Каменских, Кухар и других представителей отечественного шоу-биза.

  • Даша Астафьеварыбалка

Даша Астафьева обожает ловить рыбу.

Певица, актриса и модель Даша Астафьева обожает ловить рыбу. Уже много лет секс-символ украинского шоу-бизнеса увлекается рыбалкой, часто выбирается на природу и постоянно совершенствует навыки. Больше всего красавице нравится ловить карасей, но обычно Даша фотографирует и отпускает свою добычу.

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  • Екатерина Кухарживые цветы

Екатерина Кухар обожает живые цветы.

Прима-балерина Екатерина Кухар не раз признавалась, что если бы не ушла в балет, то занималась бы флористикой. Любовь к живым растениям ей привила бабушка, у которой всегда была красочная клумба. А у Екатерины на подоконнике в квартире живут десятки фиалок и орхидей.

  • Настя Каменских – плетение браслетов

Когда певица Настя Каменских неудачно прыгнула с парашютом и сломала ногу, ей пришлось отменить концерты и заниматься реабилитацией. Пока Каменских соблюдала постельный режим, то собственноручно плела именные браслеты и дарила их друзьям.

  • Надежда Мейхер – балет

Экс-солистка группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер для души занимается балетом. Артистка грациозно и профессионально выполняет каждое движение. Часто после гастролей она сразу едет в зал танцевать, чтобы взбодриться с помощью спорта.

  • Алена Винницкая – вязание

Алена Винницкая вяжет.

Певица Алена Винницкая сама вяжет пледы, елочные игрушки и домики для котиков. При этом она не любит вязать одежду, а больше занимается изготовлением украшений для интерьера. Звезда может часами плести и параллельно смотреть какой-нибудь сериал.

  • Игорь Ласточкин – укулеле

Игорь Ласточкин играет на укулеле.

Юморист и актер Игорь Ласточкин любит играть на укулеле. Игра на инструменте развивает мелкую моторику, а песни – языковой аппарат. Свои умения комик постоянно усовершенствует, изучает новые мелодии и композиции.

  • Александр Пикаловмотоциклы

Комик Александр Пикалов вне сцены – настоящий байкер. Актер студии "Квартал 95" приезжает на мотоцикле даже на гастроли. В его арсенале есть около полусотни байков.

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