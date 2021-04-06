Арестованных украинок в Дубае уже посетил консул, их оказалось больше – МИД

Анна Прийма Шоу 17:18, 6.04.2021 Обновлено: 17:29, 6.04.2021

Полиция Дубая задержала не 11, как ранее сообщалось, а 12 гражданок Украины за участие в обнаженной фотосессии на балконе фешенебельного отеля.

Как сообщили OBOZREVATEL в Министерстве иностранных дел, 6 апреля их посетил украинский консул. Он также провел встречу с руководством департамента уголовных расследований Дубая.

Правоохранители подтвердили, что причиной задержания украинок стало нарушение норм нравственной этики и распространение в соцсетях фото и видеоматериалов непристойного характера.

"Условия содержания гражданок в следственном изоляторе приемлемы. Они обеспечены едой, медицинским наблюдением. Консульство Украины в Дубае поддерживает связь с родными, держит дело на контроле", – отметили в ведомстве.

В МИД уточнили, что в соответствии с законодательством ОАЭ наказанием за совершение такого правонарушения может быть штраф в размере около 1300 долларов США с последующей депортацией.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Комментировать
Шоу

Смотрите также

У Путина ответили на заявление Зеленского о вступлении в НАТО

CNN: Россия наращивает присутствие в Арктике и испытывает "супероружие". Фото и видео

На Запорожье русский язык лишили статуса регионального

Стало известно о гибели защитника Украины на Донбассе от пули снайпера

Зеленский попросил Джонсона усилить давление на Россию и увеличить присутствие НАТО