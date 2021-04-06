Арестованных украинок в Дубае уже посетил консул, их оказалось больше – МИД

Полиция Дубая задержала не 11, как ранее сообщалось, а 12 гражданок Украины за участие в обнаженной фотосессии на балконе фешенебельного отеля.

Как сообщили OBOZREVATEL в Министерстве иностранных дел, 6 апреля их посетил украинский консул. Он также провел встречу с руководством департамента уголовных расследований Дубая.

Правоохранители подтвердили, что причиной задержания украинок стало нарушение норм нравственной этики и распространение в соцсетях фото и видеоматериалов непристойного характера.

"Условия содержания гражданок в следственном изоляторе приемлемы. Они обеспечены едой, медицинским наблюдением. Консульство Украины в Дубае поддерживает связь с родными, держит дело на контроле", – отметили в ведомстве.

В МИД уточнили, что в соответствии с законодательством ОАЭ наказанием за совершение такого правонарушения может быть штраф в размере около 1300 долларов США с последующей депортацией.

Как сообщал OBOZREVATEL: