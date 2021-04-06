Заарештованих українок у Дубаї вже відвідав консул, їх виявилося більше – МЗС

Поліція Дубая затримала не 11, як раніше повідомлялося, а 12 громадянок України за участь в оголеній фотосесії на балконі фешенебельного готелю.

Як повідомили OBOZREVATEL у Міністерстві закордонних справ, 6 квітня їх відвідав український консул. Він також провів зустріч із керівництвом департаменту кримінальних розслідувань Дубая.

Правоохоронці підтвердили, що причиною затримання українок стало порушення норм моральної етики та поширення в соціальних мережах фото та відеоматеріалів непристойного характеру.

"Умови утримання громадянок у слідчому ізоляторі прийнятні. Вони забезпечені їжею, медичним наглядом. Консульство України в Дубаї підтримує зв'язок із рідними, тримає справу на контролі", – зазначили у відомстві.

У МЗС уточнили, що відповідно до законодавства ОАЕ покаранням за вчинення такого правопорушення може бути штраф у розмірі близько 1300 доларів США з подальшою депортацією.

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