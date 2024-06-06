Антон Савлепов презентовал откровенный трек 'Расстегни'

Он обещал – и сделал. Соучредитель и фронтмен легендарной украинской группы Quest Pistols Антон Савлепов возвращается и запускает сольный музыкальный проект. Артист представил свой первый сингл "Расстегни" под сценическим именем SAVLEPOV.

Чувственный, откровенный, ритмичный pop R'n'B в стиле нулевых – свежий звук нового музыкального образа известного артиста. Первый сингл "Расстегни" войдет в музыкальный альбом, дроп которого состоится уже этим летом. Ранее, в январе 2022 года, Антон Савлепов делился в инстаграме, что уже записал альбом сольных песен и снял три видеоработы для проекта SAVLEPOV, и тогда же обнародовал первый тизер. Но потом наступила пауза.

"Подготовка к сольному проекту SAVLEPOV началась еще в 2021 году, но из-за полномасштабного российского вторжения на территорию Украины мои творческие амбиции логически отошли на последний план. Я ждал, когда музыкальное настроение проекта срезонирует с состоянием общества, но последние годы научили, что никогда не будет лучшего момента делать свое дело, чем именно сейчас", – делится SAVLEPOV.

В песне "Расстегни" каждый бит наполнен дерзким, сладострастным и зажигательным флиртом. Это словно нескрываемая сексуальность, игра на грани приличия, похожая на эротические танцы.

"Моя музыка – это интимная фантазия, погружающая в параллельный мир моих наивных мечтаний", – добавляет SAVLEPOV.

В TikTok фаны оценили новинку Антона как супервайбовый летний сингл и уже ждут выступления артиста в разных украинских городах.

SAVLEPOV – это сайд-проект Антона Савлепова. Артист также продолжает свой путь как фронтмен группы Quest Pistols, воссоединившейся ради благотворительных выступлений и активно помогающей ВСУ.