Анна Тринчер попала в тренды TikTok с треком "По Губам"

Рекордные результаты за неделю релиза! Бэнгер от певицы и блогера Анны Тринчер "По Губам" разрывает социальные сети. Анна стала первым украинским артистом за 2021 год, чей трек попал в музыкальные рекомендации TikTok и возглавил их!

"У меня был шок! Спасибо огромное каждому, кто постил, снимал видео, отмечал в историях. Невероятно радуюсь тому, какие у меня сильные поклонники!" – отметила Анна Тринчер.

Видео дня

К слову, до Тринчер в топы TikTok вырывались треки только двух украинских исполнительниц: "Elefante" NK и "gorit" DOROFEEVA. "По Губам" также уверенно покоряет всеукраинский Shazam и сейчас находится на 6 позиции.