Алиса из страны чудес на балу 'Мини Мисс Украина'

Состоялся грандиозный праздник красоты и таланта 23-й Национальный детский фестиваль моды и таланта "Мини Мисс & Мистер Украина". В этом году невероятная тематика Гала-шоу фестиваля "Алиса в стране чудес".

Это яркое ежегодное мероприятие собрал талантливых детей из всех регионов страны, победителей и призеров региональных фестивалей, которые продемонстрировали свои способности в категориях "National Model" и "National Talant".

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По традиции фестиваля, каждый участник представил социальный фотопроект "Моя семья - моя страна", где рассказывали членам жюри о семейных ценностях и традициях в семье, о своих увлечениях и мечтах.

Лучшие пять презентаций фотопроекта, арт-костюмов и интервью получили специальную награду на Гала-шоу фестиваля.

Провели фестиваль ведущий, шоумен, голос проекта "Светская жизнь" с Катериной Осадчей Владимир Андриевский и актриса, телеведущая, модель, победительница в номинации "Мини Топ Модель", ведущая музыкальной программы "Супер 5" на телеканале "Обозреватель" Виктория Мацищук.

Гала-шоу легендарного фестиваля открыл звездный показ коллекции осень-зима 2021/22 бренда "ANDRE TAN easy", где презентовали новую современную коллекцию вместе с обувным брендом "LIYA".

Звездные гости показа Валентина Хамайко, ведущая утреннего шоу "Завтрак" на телеканале канале 1 + 1 с детьми Мирославой и Михаилом, Стася Ровинская, телеведущая "Твой день" на канале 1 + 1 с сыном Эваном и популярная группа "OPEN KIDS" под треки которого, кстати, и состоялся показ.

Президент фестиваля Наталья Ковалева вручила благодарность дизайнеру Андре Тану и основателю компании "LIYA" Игорю Ямборко за многолетнее сотрудничество и партнерскую поддержку.

Оценивали наших участников компетентное жюри, в состав которого вошли:

- Президент Международной общественной организации "Женщина III тысячелетия" и Международного детского фестиваля "Мир талантов", заслуженный деятель искусств Украины - Лидия Лисимова;

- Дизайнер украшений и аксессуаров, декоратор, стилист, модель, автор всеукраинских фотопроектов "Королева Украины" и "Мисс Европа" - Екатерина Потлова;

- "Королева Украины 2019", призер международного конкурса "Miss Grand International" - Виктория Миронова;

- Певец, телеведущий, продюсер, шеф-редактор телеканала "Обозреватель" - Андреас Павлоу;

- Чемпионка Всемирной Универсиады, ТОП 5 самых гибких спортсменок Европы, социальный деятель, радиоведущая, а также артистка авторского шоу и цирка "Cirque du Soleil" - Надежда Васина;

- It kids CEO and Euromodels Dubai - Catalina Buzdun;

- Основатель и президент национального детского фестиваля моды и таланта "Мини Мисс и Мистер Украина" и международного фестиваля "Little Miss & Mister United World" - Наталья Ковалева.

Одна из важнейших событий в рамках фестиваля - это благотворительная акция "ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ". Дети отдают частичку своего тепла и милосердия тем, кто больше всего в этом нуждается! Подарки, которые приготовили наши конкурсанты, будут переданы в Коростышевский специализированный интернат.

Победителями фестиваля "Мини Мисс & Мистер Украина 2021" стали:

"МАЛЕНЬКАЯ МИСС УКРАИНА 2021" - Степанченко Альбина, г. Одесса.

"МИНИ МИСС УКРАИНА 2021 NATIONAL MODEL" - Сабадаш Анастасия, м. Кременчуг;

"МИНИ МИСС УКРАИНА 2021 NATIONAL TALANT" - Лысенко Александра, г. Харьков;

"ЮНАЯ МИСС УКРАИНА 2021" - Жокина Алиса, г. Мелитополь;

"МИНИ МИСТЕР УКРАИНА 2021 GRAND PRIX" - Сибагатов Прохор, Донецкая область;

Главную номинацию "МИНИ МИСС УКРАИНА 2021 GRAND PRIX" и ценную золотую корону, которая является символом фестиваля и передается ежегодно победительнице получила Никанорова Арина, г. Днепрорудное.

Медиа-партнер фестиваля портал "Обозреватель".