Знаменитый спектакль 'Корсиканка': в Киеве состоится бенефис Олеси Жураковской в день ее рождения

13 августа в Октябрьском дворце Киева состоится один из самых любимых зрителями спектаклей "Корсиканка" с Олесей Жураковской в главной роли. Именно в этот день актриса будет праздновать свой юбилей – 50 лет. В зале будут зрители и преданные поклонники украинской актрисы театра и кино.

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"Корсиканка" – известный комедийный спектакль Киевского театра драмы и комедии на Левом берегу, который уже 20 лет собирает аншлаги, а Олеся неизменно все эти годы играет главную роль. Спектакль, который многие смотрели еще в детстве, а теперь приводят на него своих детей. Спектакль, который лечит души и дарит хорошее настроение.

Жанр спектакля – исторический анекдот. В ролях: Олеся Жураковская, Сергей Солодов, Анатолий Ященко, Виктор Жданов, Владимир Мовчан и другие.

Спектакль создан по пьесе чешского драматурга Иржи Губача. Она рассказывает о непредсказуемых поворотах судьбы великого императора Франции Наполеона. Он предстает в спектакле уже совсем пожилым, побежденным и ничтожным. Находясь в ссылке на острове Святой Елены, он может лишь вспоминать прошлое и созерцать символ прошлой власти – императорский мундир, который теперь "работает" чучелом на огороде… Но неожиданно в жизнь стареющего императора мощным вихрем врывается она – невероятная корсиканка Жозефина.

Что будет дальше, вы узнаете уже очень скоро: спектакль "Корсиканка" состоится 13 августа в 18:00 в Октябрьском дворце Киева.

Язык спектакля – украинский. Продолжительность – 2 часа 10 минут, с антрактом.

Над созданием постановки работали: режиссер Алексей Лисовец; художник Олег Лунев; автор музыкального решения Александр Курий; переводчик Григорий Дунда.

Быстро оформить билеты на спектакль "КОРСИКАНКА" вы можете онлайн на сайте Concert.ua. Спешите забронировать удобные места в зале.