'Зажигаем молодежь и поддерживаем украинцев': Kalush Orchestra уже в третий раз посетит большой тур в США и Канаду

Kalush Orchestra уже в третий раз посетит большой тур в США и Канаду. И на этот раз, кроме яркого шоу на сцене, группа собирает талантливых украинцев и делает свое шоу еще более ярким и непредсказуемым. Каждый может совершить свой кавер на любимую песню Kalush Orchestra.

“Йоу! Мы решили сделать наш третий тур в США еще круче. Если хочешь зажечь вместе с нами на сцене, записывайте каверы на наши песни, выкладывайте в социальные сети с хештегом #powercoverKO. Авторы лучших каверов смогут попасть на сцену и спеть любимую песню вместе с нами", – призывает фронтмен группы Олег Псюк.

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Группа запланировала концертный тур по следующим городам: Ванкувер (1 ноября), Сиэтл (2 ноября), Сан-Франциско (3 ноября), Лос-Анджелес (4 ноября), Сан-Диего (5 ноября), Даллас (8 ноября), Х (9 ноября), Бостон (10 ноября), Филадельфия (11 ноября), Вашингтон (12 ноября), Майами (15 ноября), Кливленд (16 ноября), Детройт (17 ноября), Чикаго (18 ноября), Нью -Йорк (19 ноября), Виннипег (22 ноября), Калгари (23 ноября), Эдмонтон (24 ноября), Монреаль (25 ноября), Торонто (26 ноября).

Концерты Северной Америке в поддержку Украины уже становятся хорошей традицией Kalush Orchestra. После феерической победы на Евровидении-2022 группа дважды гастролировала по городам Америки. Осенью 2022 года сыграли 18 концертов всего за 3 недели.

Второй раз Kalush Orchestra посетили США для нового концертного тура и выступления на одном из самых крупных и авторитетных американских фестивалей SXSW в Остине, штат Техас. Именно в Остине группа встретилась с популярным американским рэпером, исполнителем хита "Billie Eilish", Armani White. А также в апреле 2023 года Kalush Orchestra представили фит с канадским рэпером bbno$ под названием Ushme Uturbe.

За 2022 год артистам удалось собрать более 60 млн гривен (около 1,6 млн долл.) в помощь Украине, подсчеты за 2023 год еще ведутся.

Билеты на новый тур в ноябре здесь