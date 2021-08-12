В Киеве состоялась громкая презентация грандиозных звездных проектов накануне нового телесезона

Один из ведущих украинских телеканалов "ТРК Украина" провел в Киеве громкую презентацию накануне нового телевизионного сезона. На ней были представлены грандиозные звездные проекты, премьеры которых зрители увидят уже в августе.

Мероприятие посетили известные представители украинского шоубизнеса и медиа. Среди представленных на нем "великих событий": 40-серийный комедийный сериал "Люся Интерн", 40-серийный сериал "Топтун", талант-шоу "Поют все!", масштабное шоу "С Днем рождения, Украина!", сериал "Тайная любовь. Возвращение", а также второй сезон популярного гипершоу "Маска".

Видео дня

Расскажем о них подробнее:

1. 40-серийный комедийный сериал "Люся Интерн". Премьера: 30 августа.

Главная героиня сериала Люся Жук решила кардинально изменить свою жизнь. Дело в том, что после тридцати лет семейной жизни муж ушел к молодой любовнице. Но Люся не упала в депрессию, не раскисла и не стала жаловаться на обстоятельства, которые сложились. Ведь у нее была мечта – вернуться в интернатуру! Поэтому вместо страданий героиня комедийного сериала выбрала яркое и интересное настоящее и вскоре оказалась среди молодых интернов. Причем Люся даже не догадывается, сколько неординарных, интересных и непростых ситуаций ее ждет на пути к своей мечте!

Среди "фишек" сериала можно выделить:

В ситкоме собралась прекрасная актерская команда: Римма Зюбина, Кирилл Бин, Слава Красовская, Виталина Библив, Александр Попов, Ярослав Шахторин, Павел Кружнов, Елизавета Зайцева и др.

В сериале "Люся Интерн" появятся звездные гости. Например, Владимир Остапчук и Алексей Суханов. Какая у них роль по сценарию, зрители узнают уже этой осенью.

Хотя главные герои сериала – медики, он все же не о медицине, а о жизни и отношениях.

2. 40-серийный сериал "Топтун". Премьера: октябрь

Уживутся ли в одном отделе талантливый следователь Василий Топтенко и его красавица жена Марина? У них очень непростые личные отношения. Зрители точно разделятся на два лагеря: одни станут на сторону Марины, другие – горой за Василия. К тому же с некоторых пор главная героиня стала начальницей бывшего мужа. Но, кроме личной жизни, есть еще и работа. Вместе с командой главным героям сериала предстоит раскрыть много запутанных дел.

"Фишки":

Одну из главных ролей в детективном сериале сыграла собака с сериальным прозвищем Морда. Она сразу стала любимицей всей съемочной группы.

В сериале собрался отличный актерский состав: Михаил Кукуюк, Александра Польгуй, Руслан Коваль, Анна Иванова, Екатерина Гулякова, Сергей Комаровский, Сергей Дзялик и др.

Любителей детективных историй ждут погони, драки, стрельба, а также множество непредсказуемых историй.

3. Талант-шоу "Поют все!" – премьера 21 августа в 21:00

Это, безусловно, наиболее народное вокальное шоу, ведь впервые в истории украинского телевидения талант участников будет оценивать целая сотня звездных экспертов во главе с народной артисткой Украины Натальей Могилевской.

На грандиозную сцену канала "Украина" будут выходить представители разных музыкальных направлений – профессионалы и любители, взрослые и дети – чтобы поразить своими певчими умениями уникальное жюри. Их задача – выполнить композицию так, чтобы как можно больше членов "сотни" встали и начали подпевать. Победитель проекта получит денежный приз в размере полумиллиона гривен!

4. Масштабное шоу "С Днем рождения, Украина!", 24 августа в 17:40

По традиции четвертый год подряд канал "Украина" устраивает для своих зрителей грандиозный концерт ко Дню рождения нашей страны. В нем примут участие популярные артисты всех поколений, исполнят хиты, созданные за 30 лет независимости Украины. Зрители увидят впечатляющие выступления VERKA SERDUCHKA, Олега Винника, Оли Поляковой, NK, Натальи Могилевской, MONATIK, Макса Барских, Ирины Билык, Артема Пивоварова, TAYANNA, Павла Зиброва, Русланы, ALEKSEEV, Анастасии Приходько, Оли Цыбульской, SLAVA KAMINSKA, Арсена Мирзояна, Lida Lee, а также групп DZIDZIO, KAZKA, "ВВ", "Беz обмежень", Go A, KADNAY.

5. Сериал "Тайная любовь. Возвращение". Премьера осенью

Любимый сериал миллионов зрителей возвращается! Главная героиня Любовь Зацепина в исполнении актрисы Даны Абызовой столкнется с новыми вызовами и испытаниями. По словам актрисы, во втором сезоне ее героиня Люба уже не тот человек в розовых очках, какой была в начале первого сезона. Она стала опытнее и взрослее.

Кроме Даны Абызовой, в продолжении сериала зрители также увидят актеров из первой части – Антона Денисенко, Павла Попова, Алину Гросу, Киру Подольске, Николая Боклана и других. В новой истории появятся и совершенно новые персонажи, среди которых тюремный врач Ксения, которую сыграет Виктория Полторак, и харизматичный и мужественный бизнесмен, а в прошлом боксер Максим в исполнении любимца женщин Андрея Чернышева.

А еще для зрителей будет неожиданностью и приятным сюрпризом роль Сан Саныча, которую воплотил легендарный актер Эммануил Виторган. Его персонаж под внешней суровостью, ироничностью скрывает огромную душу, в которой живет поистине родительская любовь к своему ученику Максиму.

6. Второй сезон гипершоу "Маска"

Его участниками станут знаменитости, скрытые под невероятными костюмами. Задача зрителей и звездных детективов проекта – угадать их, но маски сделают все возможное, чтобы до последнего остаться нерассекреченными.

Первый сезон грандиозного шоу "МАСКА" на канале "Украина" стал настоящей сенсацией на украинском телевидении. Второй – будет еще более зрелищным и загадочным, обещают создатели.

"Второй сезон "МАСКИ" с нетерпением ждут не только наши зрители, но и мы – создатели проекта. Продолжение подобных успешных шоу – это всегда вызов, с которым мы, я уверен в этом, успешно справимся", – говорит директор Департамента развлекательных проектов канала "Украина" Анатолий Сябро.

В новом сезоне зрители познакомятся с двадцаткой совершенно новых героев. Один из них будет сделан по мотивам эскиза рисунка маленького телезрителя. Весной канал "Украина" объявил о конкурсе идей, в котором каждый мог предложить свои варианты фантастических образов и направить создателям проекта рисунки костюмов. Организаторы получили более 1000 оригинальных идей, одна из которых станет персонажем шоу "МАСКА".

Неизменным остается и ведущий шоу Владимир Остапчук.

"Когда будет второй сезон "МАСКИ"?" – один из самых популярных вопросов в моем Инстаграм, – признается Владимир Остапчук. – Мне и самому не терпится познакомиться с новыми участниками и снова включиться в эту невероятную игру. Я знаю, что все ждут от меня новых образов, и это остается интригой даже для меня. Причем продюсеры спрашивают: "Вова, а ты точно готов?" Что-то мне подсказывает, что это будет очень неожиданно и не менее ярко, чем в первом сезоне гипершоу "МАСКА".

А вот будут ли изменения в составе звездных детективов и художников по костюмам – канал "Украина" пока держит в тайне. Но уже совсем скоро зрители познакомятся с первой маской второго сезона – этот образ будет очень неожиданным и оригинальным.

"ТРК Украина" – ведущий национальный телеканал страны. По итогам 2020 года телеканал "Украина" уверенно удерживает первенство среди украинских каналов по основным аудиториям.

Общее покрытие телеканала "Украина" на апрель 2020 года составляет 96,5% всех домохозяйств Украины. В эфире телеканала представлены различные жанры телевизионного контента: информационные, информационно-аналитические, общественно резонансные программы, социальные ток-шоу, мелодраматические, комедийные, детективные сериалы и фильмы, развлекательные проекты, юмористические шоу, футбольные трансляции. Активно развивается производство собственных телепрограмм, фильмов и сериалов.